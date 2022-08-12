ميريام فارس ستشارك في كأس العالم 2022

كشفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عن مشاركتها في كأس العالم 2022، من خلال تعاونها مع “الفيفا”، تحضيرا لعمل فني خاص بالمناسبة.

حيث قالت ميريام فارس: “لا أستطيع أن أقول إن أخبار تعاوني مع الفيفا ليست صحيحة، لأننا في طور التحضير حاليا لأكثر من أغنية، وسيتم بعد ذلك اختيار واحدة منها لإصدارها في فترة كأس العالم”.

كما تطرقت المغنية اللبنانية لحفلها الذي أحيته في منطقة ضهور الشوير اللبنانية، وكان دخول الجمهور إليه مجانيا، نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتبرعت الفنانة بأجرها كاملا لصالح جميعة “كيدز فيرست” التي تعنى بالأطفال المصابين بمرض السرطان.

وعن انطباعاتها عن نجاح أغنية “قومي” عبر تطبيق تيك توك، بتحقيق 8,4 مليار مشاهدة حول العالم، قالت ميريام فارس: “بصراحة كانت قومي مفاجأة بالنسبة لي هذا العام، وهذا التحدي المتواضع الذي أطلقته من خلال تطبيق تيك توك انتشر بشكل سريع جدا حول العالم”.

واستطردت: “بصراحة لم أتوقع كل هذا النجاح للأغنية التي أصدرتها بعد حوالي 4 سنوات من الانقطاع عن تقديم الأغاني، بسبب الأزمة الصحية التي مررتُ بها”.

وتطرقت الفنانة اللبنانية لحياتها الخاصة، خاصة خلال إجازة فصل الصيف، موضحة: “أحب أن أمضي الصيف مع أولادي، لأنهم لا يزالون صغارا جدا، وهم بحاجة لي”.

وتابعت: “عندما يكون لديّ حفلات أذهب سريعا لإحيائها، ثم أعود إليهم بسرعة لأقضي معهم أطول وقت ممكن”.