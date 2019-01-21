بالصور: ميريام كلينك بإطلالة فريدة وأكثر من جريئة تتحدى الثلوج وبرودة الطقس

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ميريام كلينك هذا الإسم الذي لطالما كان لامعاً على مواقع التواصل الإجتماعي وتسبب بضجة واسعة بين حين وآخر.

تحظى ميريام كلينك بشعبية كبيرة ومتابعة أكبر على مواقع التواصل الإجتماعي من خلال “إنستغرام” و “فيسبوك” بالإضافة إلى تطبيقها الخاص.

كلينك التي دائماً ما كانت تسبب بضجة على مواقع الأخبار إلى جانب مواقع التواصل حتى وصلت في أحيان إلى القضاء اللبناني إلا أنها كانت دائماً ما تثبت نفسه وتفرض ما تريد.

ومع الأجواء الثلجية والعواصف المتتالية التي تضرب لبنان وبعد أن أطلت علينا نورما بأمطارها ورياحها القوية وثلوجها الكثيفة على المرتفعات.

ميريام كلينك التي إستبقت وصول العاصفة التي تحمل إسمها, فشاركت متابعيها على حسابها في إنستغرام بصورة ومقطع فيديو وهي ترتدي ملابس البحر “بكيني” باللون الزهري المفضل لديها.

ولم يمضي على نشر ميريام كلينك لمقطع الفيديو على حسابها دقائق حتى حصلت على مشاهدات عدة إلى الجانب العشرات من الإعجابات والتعليقات.

وظهرت ميريام في مقطع الفيديو وهي تتراقص بلباس البكيني الزهري على الثلوج وهي تتساقط عليها.

View this post on Instagram Just right now with vampira @klinkistanpets A post shared by Myriam klink👑 (@myriamklinkk) on Jan 16, 2019 at 4:36am PST

ولم يمضي يوم حتى قامت كلينك بمشاركة صور جديدة لها على حسابها في إنستغرام وهي ترتدي ملابس بحر زرقاء جريئة وتقف على الثلوج في الأجواء الباردة.

كلينك ظهرت هذه المرة بشكل مختلف تماماً حيث إشتهرت بتركيزها على اللون الزهري في جميع إطلالاتها ولون شعرها.

View this post on Instagram Breakfast with Pink panther #pinkismycolor A post shared by Myriam klink👑 (@myriamklinkk) on Jan 17, 2019 at 5:28am PST

إلا أن ميريام قررت أن تفاجئ متابعيها بإطلالة زرقاء فاقعة أظهرت جسدها ناصع البياض على الثلج.

وتمزيت إطلالة كلينك بالجرأة وحظيت صورها بآلاف التعليقات والإعجابات من قبل متابعيها.