بالصور: ميريام كلينك بإطلالة فريدة وأكثر من جريئة تتحدى الثلوج وبرودة الطقس
ميريام كلينك هذا الإسم الذي لطالما كان لامعاً على مواقع التواصل الإجتماعي وتسبب بضجة واسعة بين حين وآخر.
تحظى ميريام كلينك بشعبية كبيرة ومتابعة أكبر على مواقع التواصل الإجتماعي من خلال “إنستغرام” و “فيسبوك” بالإضافة إلى تطبيقها الخاص.
كلينك التي دائماً ما كانت تسبب بضجة على مواقع الأخبار إلى جانب مواقع التواصل حتى وصلت في أحيان إلى القضاء اللبناني إلا أنها كانت دائماً ما تثبت نفسه وتفرض ما تريد.
ومع الأجواء الثلجية والعواصف المتتالية التي تضرب لبنان وبعد أن أطلت علينا نورما بأمطارها ورياحها القوية وثلوجها الكثيفة على المرتفعات.
ميريام كلينك التي إستبقت وصول العاصفة التي تحمل إسمها, فشاركت متابعيها على حسابها في إنستغرام بصورة ومقطع فيديو وهي ترتدي ملابس البحر “بكيني” باللون الزهري المفضل لديها.
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AL 3assifa Myriam hhhhh just shot in now #pink #queen #klinkistan
ولم يمضي على نشر ميريام كلينك لمقطع الفيديو على حسابها دقائق حتى حصلت على مشاهدات عدة إلى الجانب العشرات من الإعجابات والتعليقات.
وظهرت ميريام في مقطع الفيديو وهي تتراقص بلباس البكيني الزهري على الثلوج وهي تتساقط عليها.
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ولم يمضي يوم حتى قامت كلينك بمشاركة صور جديدة لها على حسابها في إنستغرام وهي ترتدي ملابس بحر زرقاء جريئة وتقف على الثلوج في الأجواء الباردة.
كلينك ظهرت هذه المرة بشكل مختلف تماماً حيث إشتهرت بتركيزها على اللون الزهري في جميع إطلالاتها ولون شعرها.
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إلا أن ميريام قررت أن تفاجئ متابعيها بإطلالة زرقاء فاقعة أظهرت جسدها ناصع البياض على الثلج.
وتمزيت إطلالة كلينك بالجرأة وحظيت صورها بآلاف التعليقات والإعجابات من قبل متابعيها.
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