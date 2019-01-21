بالصور: ميريام كلينك بإطلالة فريدة وأكثر من جريئة تتحدى الثلوج وبرودة الطقس

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

ميريام كلينك هذا الإسم الذي لطالما كان لامعاً على مواقع التواصل الإجتماعي وتسبب بضجة واسعة بين حين وآخر.
تحظى ميريام كلينك بشعبية كبيرة ومتابعة أكبر على مواقع التواصل الإجتماعي من خلال “إنستغرام” و “فيسبوك” بالإضافة إلى تطبيقها الخاص.

كلينك التي دائماً ما كانت تسبب بضجة على مواقع الأخبار إلى جانب مواقع التواصل حتى وصلت في أحيان إلى القضاء اللبناني إلا أنها كانت دائماً ما تثبت نفسه وتفرض ما تريد.

ومع الأجواء الثلجية والعواصف المتتالية التي تضرب لبنان وبعد أن أطلت علينا نورما بأمطارها ورياحها القوية وثلوجها الكثيفة على المرتفعات.

ميريام كلينك التي إستبقت وصول العاصفة التي تحمل إسمها, فشاركت متابعيها على حسابها في إنستغرام بصورة ومقطع فيديو وهي ترتدي ملابس البحر “بكيني” باللون الزهري المفضل لديها.

 

View this post on Instagram

 

AL 3assifa Myriam hhhhh just shot in now #pink #queen #klinkistan

A post shared by Myriam klink👑 (@myriamklinkk) on

ولم يمضي على نشر ميريام كلينك لمقطع الفيديو على حسابها دقائق حتى حصلت على مشاهدات عدة إلى الجانب العشرات من الإعجابات والتعليقات.

وظهرت ميريام في مقطع الفيديو وهي تتراقص بلباس البكيني الزهري على الثلوج وهي تتساقط عليها.

 

View this post on Instagram

 

Just right now with vampira @klinkistanpets

A post shared by Myriam klink👑 (@myriamklinkk) on

المزيد من الأخبار

بالفيديو والصور: لاجئ سوري يقدم الطعام لموظفي الحكومة…

بالصورة: بعد هجوم منبج.. الممثل التركي “نيجاتي…

ولم يمضي يوم حتى قامت كلينك بمشاركة صور جديدة لها على حسابها في إنستغرام وهي ترتدي ملابس بحر زرقاء جريئة وتقف على الثلوج في الأجواء الباردة.

كلينك ظهرت هذه المرة بشكل مختلف تماماً حيث إشتهرت بتركيزها على اللون الزهري في جميع إطلالاتها ولون شعرها.

 

View this post on Instagram

 

Breakfast with Pink panther #pinkismycolor

A post shared by Myriam klink👑 (@myriamklinkk) on

إلا أن ميريام قررت أن تفاجئ متابعيها بإطلالة زرقاء فاقعة أظهرت جسدها ناصع البياض على الثلج.

وتمزيت إطلالة كلينك بالجرأة وحظيت صورها بآلاف التعليقات والإعجابات من قبل متابعيها.

 

View this post on Instagram

 

LA gueule de LA chienne bien cadre

A post shared by Myriam klink👑 (@myriamklinkk) on

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
فنون ومنوعات

تحدي الـ 10 سنوات 10YearChallenge : لقد وقعتم في الفخ الذي نصب لكم

فنون ومنوعات

بالفيديو: إعلان لشركة “جيليت” يدفع الرجال على رمي شفراتها وتطالبها…

فنون ومنوعات

بالصور: القبض على قاتل ومغتصب آية مصاروة في ملبورن والصدمة تجتاح أستراليا

أخبار العالم

فيديو مؤثر لليمنية “ندى علي” يثير موجة انتقادات ضد كندا إزاء إزدواج…

فنون ومنوعات

بالصور والفيديو: شاب مصري قُتل في عام 2004 بإيطاليا فوصل عظاما فقط إلى القاهرة!

فنون ومنوعات

فيديو وصور: تمساح يقوم بإلتهام عالمة إندونيسية أثناء إطعامها له