بالفيديو: ميريام كلينك تعصف قبل وصول العاصفة.. هكذا تحدت الثلوج وظهرت بجرأة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

ميريام كلينك هذا الإسم الذي لطالما كان لامعاً على مواقع التواصل الإجتماعي وتسبب بضجة واسعة بين حين وآخر.

تحظى ميريام كلينك بشعبية كبيرة ومتابعة أكبر على مواقع التواصل الإجتماعي من خلال “إنستغرام” و “فيسبوك” بالإضافة إلى تطبيقها الخاص.

كلينك التي دائماً ما كانت تسبب بضجة على مواقع الأخبار إلى جانب مواقع التواصل حتى وصلت في أحيان إلى القضاء اللبناني إلا أنها كانت دائماً ما تثبت نفسه وتفرض ما تريد.

ومع الأجواء الثلجية والعواصف المتتالية التي تضرب لبنان وبعد أن أطلت علينا نورما بأمطارها ورياحها القوية وثلوجها الكثيفة على المرتفعات.

تطلع علينا العاصفة “ميريام” بما تحمله من أمطار ورياح عاتية وثلوج ستلامس 600 متر.

إلا أن ميريام كلينك هذه المرة إستبقت وصول العاصفة التي تحمل إسمها, فشاركت متابعيها على حسابها في إنستغرام بصورة ومقطع فيديو وهي ترتدي ملابس البحر “بكيني” باللون الزهري المفضل لديها.

ولم يمضي على نشر ميريام كلينك لمقطع الفيديو على حسابها دقائق عدة حتى حصلت على مشاهدات عدة إلى الجانب العشرات من الإعجابات والتعليقات.

وظهرت ميريام في مقطع الفيديو وهي تتراقص بلباس البكيني الزهري على الثلوج وهي تتساقط عليها.

ووصلت “العاصفة القطبية” إلى المنطقة، اليوم الأربعاء، حيث توقعت دوائر الأرصاد الجوية في دول الحوض الشرقي للبحر المتوسط تساقط الثلوج على ارتفاعات منخفضة نسبيا.

طقس عاصف في لبنان

في لبنان حيث أطلق على العاصفة اسم “ميريام”، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن “يكون طقس الأربعاء غائما مع رياح شديدة يرتفع معها موج البحر (بين 6 و7 أمتار)، فيما تتساقط أمطار تكون غزيرة اعتبارا من الظهر مع زخات من البرد”.

وستشهد البلاد “عواصف رعدية تؤدي إلى تشكل السيول وانجرافات في التربة”، على أن “تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1300 متر، ويتدنى مستوى تساقطها مع الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة خلال المساء لتلامس الـ500 متر خاصة في الداخل”.

View this post on Instagram AL 3assifa Myriam hhhhh just shot in now A post shared by Myriam klink👑 (@myriamklinkk) on Jan 16, 2019 at 4:26am PST

View this post on Instagram Just right now with vampira @klinkistanpets A post shared by Myriam klink👑 (@myriamklinkk) on Jan 16, 2019 at 4:36am PST

تحرير راديو صوت بيروت إنترناشونال