بالفيديو: ميريام كلينك تفاجئ متابعيها بإطلالة جريئة من شرفة مطلة على المنارة بيروت

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ميريام كلينك هذا الإسم الذي لطالما كان لامعاً على مواقع التواصل الإجتماعي وتسبب بضجة واسعة بين حين وآخر.

تحظى ميريام كلينك بشعبية كبيرة ومتابعة أكبر على مواقع التواصل الإجتماعي من خلال “إنستغرام” و “فيسبوك” بالإضافة إلى تطبيقها الخاص.

كلينك التي دائماً ما كانت تسبب بضجة على مواقع الأخبار إلى جانب مواقع التواصل حتى وصلت في أحيان إلى القضاء اللبناني إلا أنها كانت دائماً ما تثبت نفسه وتفرض ما تريد.

هذه المرة كان إطلالة كلينك بأسلوب آخر جديد من خلال مقطع فيديو من على شرفة إحدى الشقق السكنية المطلة على المنارة في مدينة بيروت.

كلينك ظهرت في مقطع الفيديو وهي ترتدي ملابس داخلية وكانت تستلقي على سرير موضوع على الشرفة وكان التصوير يتركز على المنطقة الخلفية من جسد ميريام.

ولم يتوقف الأمر هنا بل قامت كلينك بوضع تعليق على المقطع إحتوى على كم هائل من شتائم العيار الثقيل.

وقالت كلينك:

Min hey walaw nehna moujtama3 mou7afez jhanam wa bo2s El masir ahbi m3afni khotiara bech3a Bala haya ndabi neswen ekher zamen Habla, haram, te3tir, nerjema b msabet, tendab mam7ouni

وأثار مقطع الفيديو جدل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي ووصل صداها الى مواقع اخبارية عدة.

وخلال الأجواء الثلجية والعواصف المتتالية التي ضربت لبنان وبعد أن أطلت علينا نورما بأمطارها ورياحها القوية وثلوجها الكثيفة على المرتفعات.

ميريام كلينك التي إستبقت وصول العاصفة التي تحمل إسمها, فشاركت متابعيها على حسابها في إنستغرام بصورة ومقطع فيديو وهي ترتدي ملابس البحر “بكيني” باللون الزهري المفضل لديها.

ولم يمضي على نشر ميريام كلينك لمقطع الفيديو على حسابها دقائق حتى حصلت على مشاهدات عدة إلى الجانب العشرات من الإعجابات والتعليقات.

وظهرت ميريام في مقطع الفيديو وهي تتراقص بلباس البكيني الزهري على الثلوج وهي تتساقط عليها.