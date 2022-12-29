ميريهان حسين لصوت بيروت إنترناشونال: فكرت بالاعتزال مراراً

شاركت ميريهان حسين قبل سنوات ببرنامج “ستار أكاديمي” وحصدت شهرة واسعة بسبب خفة دمها وصوتها الجميل. قدمت عددا من ‏الأغنيات ثم غابت عن الساحة الفنية وعادت لتشارك في عدد من الأعمال الدرامية. ‏

وفي حوارها مع “صوت بيروت إنترناشونال”، قالت: “فكرت في الاعتزال وأنا أول مرة أقول هذا الكلام، بس أنا فعلا فكرت كتير جدًا ‏أن أعتزل العمل في الفن لأني كنت أرى أنني لست متقدرة، وظلمت كثيرا في هذا الوسط الذي لا يمنح النجومية حسب الموهبة”.‏

وتابعت: “الوسط الفني للأسف يخضع كثيرا للعلاقات الشخصية ويفرض ناس لا تستحق ويعطي فرص كبيرة لناس تكاد تكون معدومة ‏الموهبة، وأنا عانيت كثيرا من إحساسي إني أستحق فرص أكبر وأكثر تنوعًا في الوقت اللي كان يتم اختيار شخصيات لأداء أدوار ‏عظيمة لا تشبههم شكلًا ولا مضمونًا لمجرد صداقة فلانة بفلان”. ‏

وأضافت: “عندي قدرة على التقاط التفاصيل، لم يستطع أي أحد شاهد هذه الموهبة عندي، لكن أنا إكتشفتها في نفسي، خاصة في وقت ‏كورونا وبدأت بتقليد فيروز “لا أنا أعمل الذي أنا أحبه، واستغليت السوشال ميديا”.‏

وأضافت: “يعرض علي أدواراً لا تشبه شخصيتي، وبعد فيديوهاتي على السوشال ميديا الناس تقابلني في الشارع وتقولي أنت دمك ‏خفيف”.‏

من ناحية أخرى، تصور الفنانة ميرهان حسين حاليا المشاهد الأخيرة في مسلسل “مشوار الونش” مع النجم محمد رجب، بالتزامن مع ‏عرضه على قناة الحياة، حيث تنتهى من دورها نهاية شهر كانون الأول الحالي إذ يتبقى لها أسبوع تصوير فقط‎.‎

وتجسد ميرهان حسين في أحداث العمل شخصية “نوارة” الفتاة الشعبية التي تعمل في محل بيع ملابس نسائي. وكشفت الحلقة الثانية ‏من العمل عن زواجها العرفي من حسن الونش “محمد رجب” بعدما تعرف عليها في مكتب صديقه المحامي “صلاح” الذي يجسده ‏محمود عبد المغني، وبدأت نوارة في ملاعبة حسن بإرسال عقد الزواج العرفي بينهما له رغم أن حسن أكد لصديقه على تخلصه من ‏هذا العقد ومن المتوقع أن تشهد الحلقات المقبلة أحداث مثيرة حول هذه القصة‎.‎