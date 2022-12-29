ميريهان حسين لصوت بيروت إنترناشونال: فكرت بالاعتزال مراراً

شاركت ميريهان حسين قبل سنوات ببرنامج “ستار أكاديمي” وحصدت شهرة واسعة بسبب خفة دمها وصوتها الجميل. قدمت عددا من الأغنيات ثم غابت عن الساحة الفنية وعادت لتشارك في عدد من الأعمال الدرامية.
وفي حوارها مع “صوت بيروت إنترناشونال”، قالت: “فكرت في الاعتزال وأنا أول مرة أقول هذا الكلام، بس أنا فعلا فكرت كتير جدًا أن أعتزل العمل في الفن لأني كنت أرى أنني لست متقدرة، وظلمت كثيرا في هذا الوسط الذي لا يمنح النجومية حسب الموهبة”.
وتابعت: “الوسط الفني للأسف يخضع كثيرا للعلاقات الشخصية ويفرض ناس لا تستحق ويعطي فرص كبيرة لناس تكاد تكون معدومة الموهبة، وأنا عانيت كثيرا من إحساسي إني أستحق فرص أكبر وأكثر تنوعًا في الوقت اللي كان يتم اختيار شخصيات لأداء أدوار عظيمة لا تشبههم شكلًا ولا مضمونًا لمجرد صداقة فلانة بفلان”.
وأضافت: “عندي قدرة على التقاط التفاصيل، لم يستطع أي أحد شاهد هذه الموهبة عندي، لكن أنا إكتشفتها في نفسي، خاصة في وقت كورونا وبدأت بتقليد فيروز “لا أنا أعمل الذي أنا أحبه، واستغليت السوشال ميديا”.
وأضافت: “يعرض علي أدواراً لا تشبه شخصيتي، وبعد فيديوهاتي على السوشال ميديا الناس تقابلني في الشارع وتقولي أنت دمك خفيف”.
من ناحية أخرى، تصور الفنانة ميرهان حسين حاليا المشاهد الأخيرة في مسلسل “مشوار الونش” مع النجم محمد رجب، بالتزامن مع عرضه على قناة الحياة، حيث تنتهى من دورها نهاية شهر كانون الأول الحالي إذ يتبقى لها أسبوع تصوير فقط.
وتجسد ميرهان حسين في أحداث العمل شخصية “نوارة” الفتاة الشعبية التي تعمل في محل بيع ملابس نسائي. وكشفت الحلقة الثانية من العمل عن زواجها العرفي من حسن الونش “محمد رجب” بعدما تعرف عليها في مكتب صديقه المحامي “صلاح” الذي يجسده محمود عبد المغني، وبدأت نوارة في ملاعبة حسن بإرسال عقد الزواج العرفي بينهما له رغم أن حسن أكد لصديقه على تخلصه من هذا العقد ومن المتوقع أن تشهد الحلقات المقبلة أحداث مثيرة حول هذه القصة.