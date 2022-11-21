ميسي: أتوقع مباراة صعبة ضد السعودية

قبيل المباراة الأولى لمنتخب الأرجنتين في النسخة الحالية من كأس العالم، أكد ليونيل ميسي قائد منتخب التانغو جاهزيته لمواجهة السعودية في كأس العالم، غدا الثلاثاء.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها شبكة “tycsports” الأرجنتينية، إنه يشعر بأنه في حالة بدنية جيدة، وإنه سيصل لـ”لحظة رائعة” في الظهور الأول للتانغو في المونديال أمام السعودية.

وقال ميسي: “أشعر أنني بحالة جيدة جسديًا. أصل إلى لحظة رائعة على الصعيدين الشخصي والبدني ولا أعاني من أي مشاكل”.

وأضاف: “سمعت أنني تدربت بشكل مختلف، لكن لا شيء غير عادي”.

ويلاقي منتخب الأرجنتين منافسه السعودي، غدا الثلاثاء، على استاد لوسيل، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس العالم 2022.

وأوضح قائد الأرجنتين أيضًا “إنه وقت مختلف في الموسم، مع عدد أقل من المباريات، شعرت بأنني بحالة جيدة، وواصلت الإيقاع وشعرت دائمًا بالراحة، وهذا ما حاولت القيام به حتى هذه اللحظة، لا أفعل أي شيء مميز، لقد اهتممت بالطريقة التي كنت أفعلها دائمًا في مسيرتي”.

وتابع: “يسعدني أن هناك العديد من الأشخاص الذين يريدون نفس الشيء مثلي، من المحتمل أن تكون نهائيات كأس العالم 2022 الأخيرة، الفرصة الأخيرة لتحقيق ما نريده جميعًا”.

واعتبر ميسي أنه يتوقع “مباراة صعبة” أمام السعودية وحذر “إنني أشعر بالحماس والإثارة، سنحاول تقديم أفضل مباراة لنبدأ بالفوز بالنقاط الثلاث”.

واختتم قائلا: “في السابق كنت ألعب طوال الوقت، وذهبت أشياء مهمة كثيرة دون أن يلاحظها أحد، اليوم أحاول الاستمتاع بكل شيء”.