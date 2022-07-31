ميسي أمام 3 خيارات بعد انتهاء عقده مع سان جرمان.. أين برشلونة منها؟

عام واحد يفصل لييونيل ميسي عن انتهاء عقده مع النادي الفرنسي باريس سان جرمان، حيث بدأ نجم برشلونة السابق يدرس خياراته في ما يخص مستقبله بعد نهاية العقد.

ويرتبط ميسي بعقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2023، لكن بالنسبة لما ينوي اللاعب القيام به بعد ذلك، لا تبدو الأمور واضحة بدرجة كبيرة.

في هذا السياق، ذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية في تقرير لها أن ميسي يدرس 3 خيارات لمستقبله بعد صيف 2023، أبرزها العودة لفريق برشلونة الإسباني والاعتزال بين صفوفه.

وقضى ميسي 21 عاما داخل جدران “كامب نو” من طفل ناشئ في سن الـ13 عاما، حتى تحوله لهداف النادي التاريخي، وأفضل لاعبي كرة القدم على الإطلاق في نظر البعض.

ورغم توتر العلاقة بين ميسي وبرشلونة بعد رحيله الصيف الماضي، لكن إدارة “بلوجرانا” بدأت في الحديث بشكل علني عن إمكانية عودة ليو للفريق الموسم المقبل، من خلال تصريحات للمدرب تشافي هيرنانديز ورئيس النادي خوان لابورتا.

وبعيدا عن البارسا، فالخيار الثاني أمام ميسي سيكون الاستماع لعرض التجديد لباريس سان جيرمان الذي تنوي الإدارة تقديمه له، بعد العوائد المالية الكبيرة التي حققها النادي الفرنسي من وجوده خلال الموسم الأول له.

بالإضافة بالطبع لإمكانيات ميسي الفنية والتي لم تظهر كلها في الموسم الماضي، بسبب عدم التأقلم السريع مع الأجواء في الدوري الفرنسي وخروج الفريق المبكر من دوري أبطال أوروبا.

في السياق نفسه، يدرس ميسي الانتقال إلى الدوري الأميركي لكرة القدم حيث ارتبط اسم اللاعب بفريق إنتر ميامي أكثر من مرة على مدار الأشهر الماضية.

ميسي الذي عانى من إصابات عديدة في أول مواسمه مع باريس ولم يسجل إلا 11 هدفاً، يأمل أولا في تقديم موسم أفضل مع بطل فرنسا والمنافسة على كل الألقاب وقيادته منتخب الأرجنتين للمجد في كأس العالم قبل أن يتخذ الخطوة التالية.

ولن يتخذ ميسي القرار النهائي بشأن الخيارات الـ3، إلا بعد الانتهاء من مشواره مع الأرجنتين في كأس العالم خلال شهر كانون الأول المقبل.