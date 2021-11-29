“ميسي” الأفضل في العالم للمرة السابعة في تاريخه

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نصراً جديداً لمسيرته الكروية، بحصوله على الكرة الذهبية السابعة في تاريخه، في حفل “بالون دور” الكبير مساء الاثنين.

وتُوج ليونيل ميسي بلقب كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين، بجانب الفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة، كما حصد لقب كأس ملك إسبانيا مع ناديه السابق برشلونة الإسباني.

وتفوق ميسي على البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الذي جاء في المركز الثاني، والإيطالي جورجينيو لاعب وسط تشيلسي الفائز بدوري أبطال أوروبا ويورو 2020.

وحصد البرغوث الأرجنتيني جائزة أفضل لاعب في العالم للمرة السابعة خلال مسيرته في إنجاز غير مسبوق، ليتفوق على أقرب ملاحقيه كريستيانو رونالدو (5 كرات ذهبية).

وشهدت الجائزة وجود النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول ضمن الترشيحات، إلى جوار العديد من النجوم، لكنه لم يحضر حفل “بالون دور” بعدما نمى إلى علمه عدم فوزه بالجائزة.

واحتل محمند صلاح المركز السابع بين أفضل اللاعبين حول العالم، في الوقت الذي تواجد فيه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد في المرتبة السادسة.