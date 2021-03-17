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"ميسي النمسا".. موهبة جديدة على رادار برشلونة

17 - مارس - 2021
النجم النمساوي يوسف دمير

النجم النمساوي يوسف دمير

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يسعى نادي برشلونة الأسباني إلى البحث عن بديل لنجمه ليونيل ميسي من بلوغ عمر 34 عاما فضلا عن احتمال رحيله بنهاية الموسم الجاري، في مهمة ليست سهلة بالمرة.

وكشفت شبكة “إي إس بي إن” الرياضية الإخبارية أن برشلونة يتصدر قائمة الأندية الساعية لضم الموهبة الشابة يوسف دمير، الملقب بـ”ميسي النمسا”.

حسب تقارير صحفية، فقد قرر نادي رابيد فيينا بيع نجمه الواعد خلال الصيف المقبل للاستفادة من قيمته المادية، قبل أن ينتهي عقده في صيف 2022 ووقتها سيمكنه الرحيل مجانا.

ويمكن لدمير اللعب في أي موقع هجومي بشكل مميز، حيث يمتلك مهارات رائعة للتحكم في الكرة والمراوغة والتسديد، لكنه وفقا لصحيفة “ماركا” الرياضية الإسبانية، فإنه يحتاج إلى تطوير الجانب الدفاعي من أدائه.

ويتخوف برشلونة من انهيار مستوى الفريق بعد رحيل ميسي المحتمل أواخر الموسم الجاري، أو حتى بعد اعتزاله، ويسعى منذ فترة لتأمين بديل يمكن أن يحمل مسؤولية الفريق مستقبلا.

يوسف دمير

يوسف دمير

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