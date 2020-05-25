ميسي رفض مغادرة “الكامب نو” رغم العروض المالية الفلكية

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اعترف المدير الفني السابق لنادي إنتر ميلانو، ماركو برانكا، بأن النادي الإيطالي فشل في التعاقد مع نجم الساحرة المستديرة الأرجنتيني ليونيل ميسي واستقطابه من كامب نو عام 2008.

وكشف برانكا في تصريحات صحفية أن الرئيس السابق للإنتر مسيمو موراتي حاول التعاقد مع ميسي، حينما كان يبلغ من العمر 21 عاما، حيث كان ميسي الحلم رقم 10 هدية للجماهير في 2008 موعد الذكرى المئوية للإنتر.

وأكد موراتي اعترافات برانكا بالقول إن ليو، الذي لا يزال أعظم لاعب على الإطلاق، كان حلما لجميع الأندية لارتداء قميصها، لكنه رفض مغادرة الكامب نو.

وأشار المدير الفني أن النادي الإيطالي حاول بشتى الوسائل والإغراءات التعاقد من الساحر، وقدم له حوافز أكبر من تلك التي عرضها عليه نادي برشلونة الإسباني.

إلا أن ميسي رفض إغراء العروض المالية لمغادرة الكامب نو، مشيرا أن المال لا يأتي دائما بالمرتبة الأولى.

وقال برانكا:”تحركنا بسرية شديدة جداً، ولكن ميسي لم يرغب في المغادرة، لشعوره بالامتنان تجاه برشلونة، النادي الذي رعاه كطفل وساعده على اجتياز المشاكل الصحية التي كان يعاني منها”. حسب ما نقل موقع “آس”.

وتابع: “فشلنا في ضم ميسي يؤكد أن الصفقات الكبرى لا تأتي دائماً عن طريق الجوانب الاقتصادية، فهناك عوامل أخرى تتحكم في نجاحها”.

ومن جديد، يحاول إنتر ميلانو بضم ميسي إلى النادي، إذ أكدت تقارير صحفية رغبة النادي وبدء مفاوضات جادة مؤخرا من أجل التعاقد معه في الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، نفى برانكا علمه بالتقارير حول رغبة ميسي في انتقال اللاعب روتارو مارتينيز إلى برشلونة على خطى زلاتان إبراهيموفيتش ضمن صفقات الميركاتو الصيفي القادمة لهذا العام.