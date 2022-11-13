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ميسي: غوارديولا تسبّب بضرر كبير لكرة القدم

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 13 - نوفمبر - 2022 9:52 صباحًا
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

موقع kooora
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تطرّق الأرجنتيني “ليونيل ميسي”، نجم باريس سان جيرمان، إلى التطور الذي أضافه الإسباني “بيب غوارديولا”، المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي، إلى كرة القدم.

وقال ميسي، في تصريحات أبرزتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “غوارديولا تسبب في ضرر كبير لكرة القدم لأن ما فعلناه بدا بسيطًا جدا لدرجة أن الجميع أراد أن يقلده”.

وأضاف النجم الأرجنتيني: “بعد تلك المرحلة (من 2008 إلى 2012) وجدت الكثير من غوارديولا يظهرون، ثم أدركت ما حققناه بالفعل”.

واختتم ميسي: “دون شك، لدى غوارديولا شيء مميز عند مشاهدة المباريات وإعدادها وإيصال ما يريده إلى اللاعبين”.

يذكر أن ميسي عمل مع غوارديولا في برشلونة من 2008 وحتى 2012، محققًا لقب دوري أبطال أوروبا مرتين، في عامي 2009 و2011.

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