السبت 1 محرم 1444 ﻫ - 30 يوليو 2022 |
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ميسي وبرشلونة.. هل باتت العودة قريبة؟

منذ 42 ثانية
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

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أبدى المدير الفني لنادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، رغبته في عودة نجم باريس سان جيرمان الحالي، الأرجنتيني “ليونيل ميسي”، مرة أخرى لصفوف “البارسا”.

وكان ميسي قد رحل إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، الصيف الماضي، بعد فشل إدارة برشلونة في تمديد عقده، نظرا للأزمة المالية التي كان يمر بها الفريق الكتالوني حينها.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت”، قال تشافي، قبل المباراة الودية ضد نيويورك ريد بولز المقررة الأحد 32 تموز،: “أتمنى ألا ينتهي وقت ميسي في برشلونة”.

وأضاف: “أعتقد أن ميسي يستحق فرصة ثانية، أتمنى عودته للفريق الكتالوني”، مشيرًا الى انه “إذا كان السؤال هل أرغب في عودة ميسي أم لا؟ فالإجابة هي نعم”.

في السياق عينه، لفت الى أن “عودة ميسي هي فكرة المستقبل لدى الفريق، ولكن ليس لهذا الموسم”.

تصريحات تشافي سبقتها تصريحات أخرى لرئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، والتي تحدّث فيها بدون دبلوماسية عن عودة محتملة لميسي للفريق الكتالوني، حيث قال “عودة ميسي طموح لدي كرئيس وأود أن يحدث ذلك، لقد كنت أحد المسؤولين عن تلك النهاية (رحيل ميسي) التي أعتبرها مؤقتة”.

كذلك، أكد أن “مرحلة ميسي في البارسا لم تنته كما أردنا جميعا، لقد انتهت مشروطة بأسباب اقتصادية ولدينا دين أخلاقي، وفي هذا السياق نود أن ينهي مسيرته بقميص برشلونة وأن تصفق له الجماهير في الملعب (كامب نو)”.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في صيف 2023، وحينها سيبلغ 36 عاما.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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