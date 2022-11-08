الثلاثاء 14 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 8 نوفمبر 2022 |
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ميسي ورونالدو خارج القائمة.. أغلى 11 لاعباً في كأس العالم 2022

منذ 6 دقائق
كأس العالم

كأس العالم

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نشرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، قائمة أغلى 11 لاعبا في بطولة كأس العالم 2022، والتي ستنطلق بعد أقل من أسبوعين في قطر.

كأس العالم 2022 ينطلق يوم 20 نوفمبر بمواجهة قطر والإكوادور في مباراة الافتتاح، وينتهي 18 ديسمبر المقبل بالمباراة النهائية على استاد لوسيل.

لصحيفة الإسبانية، نشرت قائمة أغلى 11 لاعبا في البطولة، ولم يتواجد ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني، وقائد البرتغال كريستيانو رونالدو من بينهم.

قائمة أغلى 11 لاعبا في كأس العالم 2022

المركز الأول، الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان (160 مليون يورو).

المركز الثاني، البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد (120 مليون يورو).

المركز الثالث، الإسباني بيدري جونزاليس، لاعب برشلونة (90 مليون يورو).

المركز الرابع، الإنجليزي جودي بيلنجهام، لاعب بوروسيا دورتموند (90 مليون يورو).

المركز الخامس، الإنجليزي فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي (90 مليون يورو).

المركز السادس، الإنجليزي هاري كين، لاعب توتنهام (90 مليون يورو).

المركز السابع، الصربي دوسان فلاهوفيتش، لاعب يوفنتوس (85 مليون يورو).

المركز الثامن، البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد (85 مليون يورو).

المركز التاسع، البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي (80 مليون يورو).

المركز العاشر، الألماني جمال موسيالا، لاعب بايرن ميونخ (80 مليون يورو).

المركز الحادي عشر، الفرنسي أوريلين تشواميني، لاعب ريال مدريد (80 مليون يورو).

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