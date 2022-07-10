ميسي ورونالدو.. ميدان جديد للتنافس!

يتنافس اللاعبان الأرجنتيني “ليونيل ميسي”، نجم باريس سان جيرمان، والبرتغالي “كريستيانو رونالدو”، نجم مانشستر يونايتد، على إحراز الألقاب وتسجيل الأرقام القياسية في لعبة كرة القدم.

ميسي ورونالدو يتنافسان دائما على تسجيل الأهداف على مدار السنوات الماضية، غير أن إحصائية جديدة نقلتها صحيفة “ميرور” البريطانية كشفت عن ميدان جديد للتنافس بينهما.

الإحصائية تعمل على حصر اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف في القرن الـ21، سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات.

كما كشفت الإحصائية عن تفوق ميسي على رونالدو في عدد الأهداف المصنوعة منذ بداية القرن الحالي، حيث صنع النجم الأرجنتيني 331 هدفا في 974 مباراة.

وتفوق ميسي على رونالدو الذي حلّ في المركز الثاني، بعدما صنع 273 هدفا في 1124 مباراة.

المركز الثالث كان من نصيب الأرجنتيني “آنخيل دي ماريا”، المُنتقل حديثا إلى يوفنتوس الإيطالي، حيث صنع 252 هدفًا في 803 مباريات، متفوقًا على زميله السابق في ريال مدريد، الألماني مسعود أوزيل، الذي صنع 240 هدفا في 684 مباراة.

كما حل الصربي “دوشان تاديتش”، نجم أياكس أمستردام الهولندي في المركز الخامس بـ236 تمريرة حاسمة في 729 مباراة، يليه البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي صنع 233 هدفا في 674 مباراة.

وتساوى الألماني “توماس مولر”، نجم بايرن ميونخ الألماني، مع الأوروجواياني “لويس سواريز”، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني السابق، بعدما صنع كل منهما 232 هدفا.

القائمة شهدت وجود 40 لاعبًا، لم يكن من بينهم سوى لاعب عربي وحيد، وهو المغربي مبارك بوصوفة، الذي حل في المرتبة الـ35، بعدما صنع 162 هدفا في 529 مباراة.