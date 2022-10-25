ميسي ومبابي يتألقان.. باريس سان جيرمان يسحق شباك "مكابي حيفا"

سجل ليونيل ميسي وكيليان مبابي ثنائية لكل منهما وهز نيمار الشباك أيضا حيث مزق الهجوم المخيف لنادي باريس سان جيرمان شباك مكابي حيفا بنتيجة 7-2 ليتأهل العملاق الفرنسي لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم (الثلاثاء 25-10-2022).

وكان هذا الثلاثي أكبر من قدرة مكابي على الصمود رغم أن الفريق الإسرائيلي أظهر شجاعة في المواجهة ضمن المجموعة الثامنة حيث سجل عبدولاي سيك هدفين.

ويتصدر سان جيرمان المجموعة برصيد 11 نقطة متقدما بفارق الأهداف على بنفيكا.

ورغم الهزيمة الثقيلة، يملك مكابي ثلاث نقاط مثل يوفنتوس ويأمل في الفوز على أرضه على بنفيكا في الجولة الأخيرة لانتزاع بطاقة التأهل للدوري الأوروبي.

ويلعب يوفنتوس ضد سان جيرمان في الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل.

واحتاج فريق المدرب كريستوف جالتييه إلى بعض الوقت للعثور على الزخم في الهجوم وبمجرد أن حدث ذلك كان قريبا من التفوق على أكبر فوز له في البطولة عندما سحق سيلتيك 7-1 في 2017.

وقال جالتييه “طريقة اللعب 4-3-3 ساعدت ثلاثي الهجوم على التقدم للأمام والحصول على حرية في التحرك بفضل عمل خط الوسط.

“من الرائع وجود هذا الثلاثي ورؤيته يلعب بهذا الأسلوب”.

افتتح ميسي التسجيل في الدقيقة 19 بهدف رائع بالقدم اليسرى وأضاف مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 32.

ثم تعاون مبابي وميسي مع نيمار بعد ثلاث دقائق أخرى ليسدد اللاعب البرازيلي الكرة في الشباك.

ورد سيك على الفور بضربة رأس لكن ميسي أرسل تسديدة بقدمه اليسرى في الشباك قبل الاستراحة بعد تعاون آخر مع نيمار.

ورفع ميسي رصيده إلى 129 هدفا في دوري الأبطال متأخرا بفارق 12 هدفا عن الرقم القياسي المسجل باسم كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.

وقلص مكابي الفارق مرة أخرى في الدقيقة 50 بضربة رأس أخرى من سيك.

لكن باريس سان جيرمان لم يتوقف وأرسل مبابي كرة لولبية أخرى في مرمى الحارس جوشوا كوهين قبل أن يحول شون جولدبيرج تمريرة عرضية منخفضة من نيمار إلى مرماه.

ثم ساعد ميسي، الذي حرمته العارضة من تسجيل الثلاثية التاسعة له في دوري الأبطال، كارلوس سولير على إنهاء مهرجان الأهداف قبل ست دقائق من النهاية.

وقال ديلان باتوبينسيكا مدافع مكابي “واجهنا باريس في أفضل أيامه. يمكن أن تهتز شباكك بأقل هفوة أمام هذه المجموعة أو على الأقل يمكنهم الحصول على فرصة للتسجيل.

“سجلنا هدفين اليوم وهو أمر إيجابي، ونريد إنهاء المجموعة في المركز الثالث”.