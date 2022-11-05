ميسي يتعرّض للإصابة قبل 15 يومًا من كأس العالم!

كشف نادي باريس سان جيرمان وجود 4 إصابات بين صفوفه، أبرزها تعود للنجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي”.

وأشار “بي إس جي” في بيان عبر موقعه الرسمي، إلى أن ميسي لن يكون لائقًا لمباراة لوريان، غدًا الأحد؛ بسبب التهاب في وتر أكيليس. وأوضح البيان، أن “ميسي سينفذ برنامجًا علاجيًا كإجراء احترازي، ليكون لائقًا للمشاركة في التدريبات الجماعية، الأسبوع المقبل”.

وفضَّل الجهاز الفني للنادي الباريسي، إراحة ميسي تفاديًا لتفاقم الآلام، ما يهدد مشاركته في كأس العالم، الذي ينطلق بعد 15 يومًا في قطر.

في السياق، أكد البيان أيضًا، غياب الثلاثي كيلور نافاس، وفابيان رويز، وبريسنيل كيمبيبي عن مواجهة لوريان، بالجولة 14 من الدوري الفرنسي.

وسيواصل نافاس، برنامجه العلاجي للتعافي من آلام الظهر، وسيعود للتدريبات الأسبوع المقبل، ونفس الأمر بالنسبة لكيمبمبي الذي يتعافى من آلام عضلية.

أمّا لاعب الوسط الإسباني، فابيان رويز، فميسي يتعرّسيعود للتدريبات الجماعية نهاية الأسبوع المقبل، بعد تعافيه من إصابته العضلية.