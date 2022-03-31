ميسي يحسم موقفه من العودة إلى برشلونة

كشف تقرير صحفي، اليوم الأربعاء، عن موقف الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان، من العودة إلى برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم ميسي بالعودة إلى برشلونة في الصيف المقبل، بعد تعرضه لانتقادات شديدة لتراجع مستواه مع باريس سان جيرمان.

وبحسب شبكة “TycSports” الأرجنتينية، فإن عائلة ميسي وبعض المقربين منه أكدوا على عدم وجود نية لديه حاليًا للعودة إلى برشلونة.

وأكد التقرير، أن ميسي لا يفكر في العودة لبرشلونة حاليًا، وإنما حسم قراره بإكمال عقده مع سان جيرمان حتى صيف 2023.

ورحل ميسي عن برشلونة في الصيف الماضي، عقب انتهاء عقده، وانضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وكان خوان لابورتا، رئيس برشلونة قد علق على أنباء عودة ميسي لناديه قائلا: “لم أتلق أي رسالة من ليو أو من ممثليه بشأن العودة. الحقيقة أننا في الوقت الحالي لا نفكر في هذا الأمر”.