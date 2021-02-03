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ميسي يستعد لرفع دعوى قضائية ضد مسؤولين في برشلونة

3 - فبراير - 2021
ميسي

ليونيل ميسي

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يعتزم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، اتخاذ إجراءات قانونية بعد تسريب تفاصيل عقده مع الفريق الكتالوني ، حسب ما أفاد به تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء.

وكانت صحيفة “إلموندو” قد نشرت تفاصيل العقد الذي يجمع بين ميسي وبرشلونة، ويتقاضى من خلاله البرغوث الأرجنتيني أكثر من 555 مليون يورو لمدة 4 مواسم، تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فقد أكدت مصادر مقربة من ميسي، أنه سيقوم برفع دعوى قضائية ضد الأشخاص الخمسة الذين يعتقد أنهم ربما قاموا بتسريب عقده، وهو ما يعتبر بمثابة جريمة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الأشخاص الخمسة هم، جوسيب ماريا بارتوميو (رئيس برشلونة السابق)، كارليس توسكيتس (الرئيس المؤقت)، جوردي ميستري (نائب الرئيس السابق)، أوسكار جراو (الرئيس التنفيذي)، وروما بونتي (رئيس الخدمات القانونية).

وأوضحت الصحيفة، أن هؤلاء هم الأشخاص الخمسة داخل برشلونة، الذي لديهم تفاصيل العقد كاملة.

يذكر أن برشلونة بدأ أيضا تحقيقا داخليا حول مسألة تسريب تفاصيل عقد نجمه الأرجنتيني، وأكد أنه سيتخذ إجراءات مع المتورطين في القضية.

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