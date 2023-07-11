ميسي يصل إلى فلوريدا للانتقال إلى ناديه الجديد "إنتر ميامي"

جمهور ميسي يحملون قطعًا من الورق المقوى له خلال تجمع خارج ملعب Inter Miami DRV Pnk (رويترز)

وصل النجم الأرجنتيني بطل العالم، ليونيل ميسي، إلى فلوريدا، الثلاثاء، لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة انتقاله إلى نادي إنتر ميامي، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وبدأ المشجعون بالتجمع في الملعب، في وقت مبكر من الصباح، قبل موعد وصوله المرتقب.

ومن المتوقع أن يوقّع بطل مونديال قطر 2022 على عقد، لمدة عامين ونصف، ستبلغ قيمته 60 مليون دولار سنويًا وفقًا للتقارير، قبل تقديمه للجماهير خلال حفل رسمي في الاستاد، الأحد.

وقال ميسي في مقابلة مع البرنامج التلفزيوني الأرجنتيني “يافي ألا ايتيرنيداد” بُثت، الثلاثاء، “نحن سعداء بالقرار الذي اتخذناه. مستعد ومتشوق لمواجهة التحدي الجديد، التغيير الجديد”.

وتابع “لن تتغير عقليتي وسأحاول أينما كنت أن أبذل قصارى جهدي لنفسي وللنادي الجديد ومواصلة تقديم الأداء على أعلى مستوى”.

وسيكون ميسي أبرز اسم على الإطلاق ينتقل الى الدوري الأميركي منذ الجوهرة البرازيلية بيليه الذي وصل إلى نيويورك كوزموس في عام 1975.

ومن المتوقع أن يساهم وصوله في تعزيز عدد المشتركين الجدد في البطاقة الموسمية للدوري الأميركي على منصة “آبل تي في”. كما ارتفعت أسعار تذاكر المباريات التي من المحتمل أن يشارك فيها.

وسيلتحق به زميله السابق في برشلونة الأسباني، سيرجيو بوسكيتس، فيما سيتولى الأرجنتيني، خيراردو “تاتا” مارتينو، مدرب المنتخب الوطني والنادي الكاتالوني السابق، الإشراف على الفريق.

وقال مالك أكثرية حصص النادي، خورخي ماس، إن النادي قد يجري بين “ثلاثة وخمسة تعاقدات” خلال فترة الانتقالات الحالية.

كما من المتوقع أن يلتحق بالفريق الذي يملكه بالشراكة نجم إنكلترا ومانشستر يونايتد السابق ديفيد بيكهام، زميل ميسي وبوسكيتس السابق في برشلونة الظهير الأيسر جوردي ألبا.

وقد يخوض الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات مباراته الأولى مع إنتر ميامي ضد كروس أسول المكسيكي ضمن منافسات “كأس الدوريين”، Leagues Cup، التي ينظمها الدوريان الأميركي والمكسيكي.

ويحتل إنتر ميامي ذيل ترتيب المنطقة الشرقية والـ28 بين 29 ناديًا في الدوري الأميركي.