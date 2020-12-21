ميسي يعترف بتراجع مستواه بسبب خلافه مع برشلونة

يبدو أن خلافات أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة أثرت بشكل سلبي على أدائه، وهذا ما اعترف به فعليا ميسي بأن مستواه تأثر بالخلاف مع إدارة النادي خلال فصل الصيف.

وكان قد شهد الصيف الماصي زلزالا مدويا إثر قرار ميسي الحاسم بالانتقال من برشلونة، ليعود ميسي ويعدل عن قراره، بعد عاصفة من الاستنكار والضغط الجماهيري عليه للبقاء في القلعة الكتالونية.

ووصف اللاعب الأرجنتيني فترة الصيف بأنها كانت صعبة للغاية، إلا أنه في حالة جيدة الآن، بحسب “رويترز” اليوم الاثنين.

وقال ميسي إنه سجل وصنع أقل عدد من الأهداف خلال 13 عاما، منذ محاولته التي لم يكتب لها النجاح لكي يرحل عن برشلونة، قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أثار ميسي ضجة، بعد أن تقدم بطلب رسمي من أجل إنهاء عقده مع النادي الإسباني.

ولكن مهاجم برشلونة قرر في نهاية الأمر أن يواصل الموسم الجديد، الذي يعد الأخير في عقده مع النادي.

وعزا ميسي ذلك القرار إلى عدم رغبته في خوض نزاع قانوني مع نادي برشلونة.

وبإمكان ميسي الذي تبقى في عقده أقل من سبعة أشهر، التفاوض مع أندية أخرى اعتبارا من يناير/ كانون الثاني.

ويوم السبت الماضي، نجح ميسي في أن يعادل رقم الأسطورة بيليه مع سانتوس البرازيلي، بإحراز هدفه الـ 643، مع برشلونة.

وجاء إنجاز مهاجم برشلونة بعدما أحرز هدفا في مرمى بلنسية ضمن مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم.