ميسي يعزز رقمه القياسي بالفوز بالكرة الذهبية للمرة السادسة

فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2019 للمرة السادسة ليعزز رقمه القياسي.

وسبق للاعب البالغ عمره 32 عاما، الذي قاد برشلونة للقب الدوري في الموسم الماضي لكنه اكتفى بالمركز الثالث مع الأرجنتين في كأس كوبا أميركا في يوليو، الفوز بالجائزة في 2009 و2010 و2011 و2012 و2015.

وانفرد ميسي بالرقم القياسي بعدد الفوز بالكرات الذهبية، وفض الشراكة مع غريمه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يملك خمس كرات ذهبية وحل في المركز الثالث هذا الموسم، في حين جاء الهولندي فيرغيل فان دايك مدافع ليفربول في المركز الثاني، وحصل السنغالي ساديو ماني على المركز الرابع.

وبات ميسي أول لاعب في تاريخ كرة القدم يتوج بالكرة الذهبية ست مرات، ليصبح صاحب الرقم القياسي بعدد المرات التي أحرز فيها الجائزة.