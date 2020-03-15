ميسي “يعزل نفسه” ويوجه رسالة للعالم حول فيروس كورونا

وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة الإسباني، رسالة خاصة وسط تصاعد أزمة فيروس “كورونا” المتجدد والذي طال عالم الرياضة وأوقف أغلب أنشطة كرة القدم حول العالم.

وكتب ميسي عبر حسابه على “إنستغرام”: إنها فترة معقدة بالنسبة للجميع، نعيش وضعا قلقا بشأن ما يحدث، ونريد أن نساعد من خلال وضع أنفسنا محل من يعانون من وضع أسوأ سواء كان المرض أثر عليهم بشكل مباشر أو على عائلاتهم أو أصدقائهم، يجب أن تأتي الصحة أولًا ودائمًا، هي لحظة استثنائية وعلينا اتباع تعليمات وإرشادات كل من منظمات الصحة والسلطات العامة، بهذه الطريقة فقط يمكننا محاربة الفيروس بشكلٍ فعال”.

وأوضح: حان الوقت لتحمل المسؤولية والبقاء في المنزل، علاوة على ذلك، هي لحظة مثالية لا يمكنك الحصول عليها دائمًا للاستمتاع بها رفقة أحبائك، أرسل هذه الرسالة الآن وقل حان الوقت لتحمل المسؤولية والبقاء في المنزل، إنه الوقت المثالي للاستمتاع مع عائلتك، عناق كبير وآمل أن نتمكن من تغيير هذا الوضع في أقرب وقت ممكن.

وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة الإسباني، رسالة خاصة وسط تصاعد أزمة فيروس “كورونا” المتجدد والذي طال عالم الرياضة وأوقف أغلب أنشطة كرة القدم حول العالم.

وكتب ميسي عبر حسابه على “إنستغرام”: إنها فترة معقدة بالنسبة للجميع، نعيش وضعا قلقا بشأن ما يحدث، ونريد أن نساعد من خلال وضع أنفسنا محل من يعانون من وضع أسوأ سواء كان المرض أثر عليهم بشكل مباشر أو على عائلاتهم أو أصدقائهم، يجب أن تأتي الصحة أولًا ودائمًا، هي لحظة استثنائية وعلينا اتباع تعليمات وإرشادات كل من منظمات الصحة والسلطات العامة، بهذه الطريقة فقط يمكننا محاربة الفيروس بشكلٍ فعال”.

وأوضح: حان الوقت لتحمل المسؤولية والبقاء في المنزل، علاوة على ذلك، هي لحظة مثالية لا يمكنك الحصول عليها دائمًا للاستمتاع بها رفقة أحبائك، أرسل هذه الرسالة الآن وقل حان الوقت لتحمل المسؤولية والبقاء في المنزل، إنه الوقت المثالي للاستمتاع مع عائلتك، عناق كبير وآمل أن نتمكن من تغيير هذا الوضع في أقرب وقت ممكن.