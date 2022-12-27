الثلاثاء 3 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 27 ديسمبر 2022 |
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ميسي يعود الى باريس سان جيرمان مطلع يناير

منذ 4 دقائق
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

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قال كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان الثلاثاء، إن ليونيل ميسي سيعود إلى النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم مطلع يناير\كانون الثاني.

وسجل المهاجم الأرجنتيني، الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، هدفين ليقود منتخب بلاده للفوز على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي كأس العالم قبل تسعة أيام.

وسيغيب ميسي البالغ من العمر 35 عاما عن مباراة باريس سان جيرمان على ملعبه في الدوري أمام ستراسبورج غدا الأربعاء 28\12\2022 وكذلك عن مواجهة لانس يوم الأحد 1\1\2023.

ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري برصيد 41 نقطة من 15 مباراة متقدما بخمس نقاط على لانس صاحب المركز الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

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