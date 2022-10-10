ميسي يغيب من مواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

أ علن باريس سان جيرمان، الإثنين، أن مهاجمه ليونيل ميسي لن يشارك في مباراة الفريق الفرنسي أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء لعدم تعافيه من إصابة في ربلة الساق.

وغاب ميسي عن التعادل مع ستاد رانس في الدوري الفرنسي يوم السبت الماضي، حيث فشل باريس سان جيرمان في هز الشباك بالدوري للمرة الأولى هذا الموسم.

وطلب اللاعب البالغ من العمر 35 عاما الاستبدال خلال الشوط الثاني من مباراة بنفيكا بالبرتغال في الجولة الثالثة من دور المجموعات الأسبوع الماضي بسبب مشكلة في ربلة الساق.

كما سيغيب عن مباراة الغد بريسنل كيمبمبي ونونو مينديز وريناتو سانشيز.

ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة الثامنة بسبع نقاط من ثلاث مباريات متساويا مع بنفيكا، فيما يتأخر يوفنتوس بأربع نقاط في المركز الثالث.