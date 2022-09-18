ميسي يقود باريس سان جيرمان للانفراد بصدارة الدوري الفرنسي

انفرد باريس سان جيرمان حامل اللقب بصدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعدما سجل ليونيل ميسي هدفا مبكرا ليقوده للفوز 1-صفر على مضيفه أولمبيك ليون (الأحد 18-9-2022).

ورفع ميسي رصيده إلى أربعة أهداف في الدوري هذا الموسم عندما هز الشباك في الدقيقة الخامسة ليرتفع رصيد فريق المدرب كريستوف جالتييه إلى 22 نقطة من ثماني مباريات.

ويحتل أولمبيك مرسيليا المركز الثاني بعد تعادله 1-1 مع ضيفه ستاد رين في وقت سابق من اليوم.

وبقي ليون، الذي خسر آخر ثلاث مباريات، في المركز السادس وله 13 نقطة.

وتعثر باريس سان جيرمان مرة واحدة في عشر مباريات بجميع البطولات هذا الموسم عندما تعادل مع موناكو الشهر الماضي، ورغم تراجع مستواه في الفترة الماضية تفوق على مضيفه باستاد جروباما.

ويرى فيتينيا لاعب وسط باريس سان جيرمان أن الأداء كان متواضعا وأن المباراة كان يجب حسمها مبكرا.

وقال اللاعب البرتغالي “أنا راض عن النتيجة لكن ليس الأداء، كان يمكننا اللعب بشكل أفضل، ما زال هناك مجال للتطور.

“كان يجب السيطرة على المباراة بشكل أفضل في الشوط الثاني، وكان يجب صنع المزيد من الفرص بالنظر إلى نسبة استحواذنا على الكرة”.

وبدأ باريس سان جيرمان المباراة بشكل مثالي عندما حول ميسي تمريرة نيمار داخل مرمى الحارس أنتوني لوبيز.

وأنقذ لوبيز فرصة خطيرة من قائد الأرجنتين في بداية الشوط الثاني.

وكانت أخطر فرص ليون في الدقيقة 76 عندما أبعد المدافع ماركينيوس ضربة رأس من موسى ديمبلي من على خط المرمى.

وأبعد لوبيز فرصتين من نيمار وميسي، لكن فريقه لم يستطع تشكيل خطورة بعد ذلك.

وفي وقت سابق، لعب ماتيو الغندوزي دور البطل والشرير في تعادل فريقه مرسيليا 1-1 مع رين.

وسجل لاعب الوسط هدفي المباراة إذ وضع الكرة في شباك فريقه، قبل أن يدرك التعادل لمرسيليا الذي رفع رصيده إلى 20 نقطة من ثماني مباريات.

ويأتي لانس في المركز الرابع وله 18 نقطة بعد تعادله بدون أهداف مع مضيفه نانت ليحافظ على سجله الخالي من الهزيمة، لكنه لم ينتصر في ملعب لا بوجوار في آخر تسع زيارات.

ويحتل رين المركز الثامن برصيد 12 نقطة.

وحافظ لوريان على المركز الثالث وله 19 نقطة من ثماني مباريات.

وتأخر مرسيليا في الدقيقة 25 عندما حول الغندوزي تمريرة هماري تراروي العرضية بالخطأ داخل مرماه.

لكن اللاعب الفرنسي عوض خطأه عندما أدرك التعادل بعد سبع دقائق من الاستراحة عقب ركلة ركنية من جوردان فريتو.

وطُرد جان-كلير توديبو بعد تسع ثوان ليخسر فريقه نيس 1-صفر أمام أنجيه.

وقفز موناكو إلى المركز الخامس برصيد 14 نقطة عقب تغلبه 3-صفر على مضيفه ستاد رانس.