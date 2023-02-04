السبت 13 رجب 1444 ﻫ - 4 فبراير 2023 |
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ميسي يكشف مصير "البشت" العربي الذي تُوّج به بكأس العالم

منذ 49 دقيقة
ميسي بالزي الخليجي "البشت"

ميسي بالزي الخليجي "البشت"

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كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مصير البشت العربي، الذي توّج به بعد فوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم في قطر في كانون الأول/ ديسمبر 2022.

وأكد ميسي في حديث مع صحيفة “Ole” الأرجنتينيّة أنّه لا يزال يحتفظ بكل شيء (…) الأحذية والقمصان والبشت”.

كما قال إنه يحتفظ بكل شيء يخص تتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022 في قطر، لافتاً إلى أنه سيأخذ كل هذه المتعلقات في شهر مارس/ آذار المقبل، إلى برشلونة، حيث لديه أشياؤه وذكرياته.

يذكر أن النجم ليونيل ميسي، البالغ من العمر 35 سنة، كان قد قاد منتخب بلاده لكرة القدم للفوز بلقب كأس العالم للمرة الأولى في مسيرته كلاعب.

أفضل لاعب في العالم

وحصل ميسي على جائزة “الكرة الذهبية” كأفضل لاعب في العالم، في أعقاب تسجيله 7 أهداف في خامس نهائيات لكأس العالم يخوضها مع منتخب بلاده.

وارتدى ميسي العباءة في المنصة الاحتفالية بملعب لوسيل بوجود جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر قبل أن يرفع الكأس ويحتفل مع زملائه.

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