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ميسي ينضم لقائمة أسرع اللاعبين وصولًا إلى 20 تمريرة حاسمة

منذ 4 دقائق
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

موقع kooora
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ساهم “ليونيل ميسي”، نجم باريس سان جيرمان، في فوز فريقه العريض على مضيفه نانت، بثلاثية نظيفة، السبت، ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري الفرنسي.

وسجّل ثلاثية باريس سان جيرمان، كل من كيليان مبابي (هدفين) من صناعة ميسي، بينما أحرز الهدف الثالث نونو مينديز.

ووفق شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فقد انضم ميسي لقائمة أسرع اللاعبين وصولا إلى 20 تمريرة حاسمة، منذ أن جمعت الشبكة إحصائيات الدوري الفرنسي في موسم 2006-2007.

وأضافت الشبكة أن الأرجنتيني “أنخيل دي ماريا” جاء في المركز الأول (31 مباراة)، يليه ميسي (32 مباراة)، ثم البرازيلي نيمار دا سيلفا (37 مباراة).

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة، متساويًا مع غريمه التقليدي مارسيليا، بينمد تجمد رصيد نانت عند 6 نقاط في المركز العاشر.

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