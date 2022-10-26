ميس حمدان لـ"صوت بيروت إنترناشونال": أنا صحافية في رمضان المقبل

غابت النجمة ميس حمدان لسنوات عدة عن الساحة الفنية لأسباب متعددة لكنها عائدة في رمضان المقبل بعمل كبير مع الفنان حسين فهمي.

وعن هذا العمل تقول ميس حمدان لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: أعود إلى المنافسة في السباق الدرامي في رمضان 2023، عبر مسلسل “عودة البارون” في أول تعاون لي مع الفنان الكبير حسين فهمي.

وتقول ميس عن كواليس دورها في المسلسل الجديد: “في البداية، أنا سعيدة للغاية بالتعاون مع الفنان حسين فهمي، في مسلسل “عودة البارون”، فهو فنان راقٍ و ملتزم فى مواعيد عمله، وأعتز بهذه التجربة معه، وذلك بعد مروري بفترة ركود فني، وأوضحت أن المخرج سامر خضر، هو من رشحها للدور وأصر على أنها الفنانة الوحيدة التي تستطيع أن تقدم الشخصية.

وأفادت بأنها تقدم خلال أحداث المسلسل دور صحافية طموحة تُدعى “جيهان صبري”، تقدم الشخصية بأكثر من قالب مختلف غير المعتاد عليه في المسلسلات والأفلام، كونها صغيرة في السن والجميع يعتبرونها صديقتهم وتأخذ آراءهم في كل ما تقدمه وتتعامل معهم بكل تلقائية، كما أشارت إلى أن الشخصية التي تقدمها هي شخصية مرحة ومحبة للحياة وترغب في الوصول لما تطمح إليه.

مسلسل “عودة البارون” بطولة حسين فهمي وخالد سليم وميس حمدان وكوكبة من الفنانين المصريين، ومن الأردن يشارك في العمل كل من ساري أسعد وربيع زيتون وآلان الزغبي، إضافة إلى السورية كاترين علي، وظهور خاص للفنانة اللبنانية رزان مغربي، والأردني عبد الرحمن خضر.