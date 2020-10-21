ميشال حايك: أرى انفجاراً من نوع آخر في المرفأ… ماذا عن الدولار؟

أطلّ ميشال حايك عبر قناة “الجديد” مع الإعلامي نيشان، في “حوار من نوع آخر” حيث كشف خلال المقابلة عن عدة توقعات أبرزها أن الدولار سيصبح متوافراً وطازجاً ومعروضاً بسعر مقبول لدرجة أن المواطنين سيتمكنون من شرائه من “سوق الأحد”.

كما توقّع حايك أنّ أموال اللبنانيين “ستعود كما اختفت”.

وتوقّع حايك أن يقع انفجار ثان بعد انفجار المرفأ، حيث قال “لا أزال أرى انفجاراً من نوع آخر في مرفأ بيروت، انفجار فضائح مع حقائق ستجرف معها سياسيين ورؤوس كبيرة”.

ورداً على سؤال نيشان عن “معلّم التلحيم” الذي يكون حاضراً في كل حادثة تحصل أخيراً، قال حايك إنّ “متعهد معلم التلحيم ستكشف هويته “لأنّه يعمل في ورشة أخرى ستشهد انفجاراً جديداً تنكشف على إثره الحقيقة”.

وقال: “وافقت على كلمة “جهنم” التي قالها رئيس الجمهورية ميشال عون ولم أوافق على أننا ذاهبون إلى جهنم، بل نحن في طريق العودة من جهنم ونحتاج إلى سنة”، مضيفاً: “النار التي كانت موجودة في جهنم لسعتنا ولكنها لن تحرقنا لأننا راجعون”.

كما تطرّق حايك في توقّع آخر إلى منطقة كسروان حيث أشار إلى أنها ستكون محوراً لأحداث معينة.

ختم ميشال حايك مقابلته بسلسلة توقعات محلية واقليمية :

1.معاهدات السلام التي ستُوقَع بالحبر بين “إسرائيل” وبعض البلدان العربية سيقابلها عمليات موقّعة بالدم في أكثر من موقع.

2.اردوغان يخطط لما بعد اية صوفيا

3.هزيمة لكورونا بعلاج بسيط “حتى ما نقول سخيف”، وبعد الهزيمة سيتم فتح ملفات الفساد المرتبطة بهذا الفيروس من بلد المنشأ منذ بداية انتشاره وصولا الى اليوم

4.صفحات مليئة بالالغاز سيكون محورها البابا فرنسيس وولي العهد السعودي

5.بلحظة مثل البرق ومن دون سابق انذار سيلمع اسم بشار الاسد ويحدث صدمة خارج حدود سوريا

6.عملية ثأرية انتقامية خطرة تحمل اسم قاسم سليماني بارتداد عالمي بعيد المدى

7.”ما رح يبقى اسم العقدة بلبنان حزب الله والسيد نصرالله، والحل كمان سيكون اسمه حزب الله ونصرالله بوجهين واسلوبين”

8.”صوت نتنياهو يضج برأسي وصدى تهديده للبنان لا يفارق اذني”

9.أدوار بارزة لفنانيين بصنع القرار الجديد وكما في لبنان كذلك في سوريا

10.التسوية الرئاسية الحكومية ستكون شرارة تشعل تسويات ثانية رئاسية حكومية، واللعب بالنار سوف يفتح شهية اسمين جديدين على رئاسة الجمهورية والحكومة

11.مجموعة كلمات هم مفاتيح لتوقعات للبنان من نوع اخر والغريب بهذه الكلمات هو ارتباطهما ببعضهم البعض وهم:

سقوط: سقوط متنقل ومتنوع بفئاته واسبابه وانواعه واشكاله سقوط وسقوط لاناس من الصف الاول والثاني والثالث حتى ينجح لبنان

انقلاب: انقلاب من فوق لتحت ومن تحت لفوق مشقلب ومتداخل غريب وعجيب كلو عم ينقلب على كلو

المنظومة: بداية انحلال منظومة ولكن ليس على البارد اي بدم سخن ولهيب نار

الرحيل: اختفاء وجوه تعددت الاسباب والرحيل واحد

الاعجوبة: اعجوبة كبيرة سوف تحصل في لبنان انقاذية تحمل شفاء لبنان من شلله وبداية سقوط كوابيس الوجع بالاقتصاد والمال والصحة، وهناك اعجوبتان وليس اعجوبة واحد من صنع البشر وهي التي تكلمت عنها والاخرى من صنع الله