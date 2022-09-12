ميغان توقف أنشطتها على سبوتيفاي حداداً على الملكة إليزابيث

تبين من تنبيه ظهر على منصة سبوتيفاي للمدونات الصوتية والموسيقى، الاثنين، أن ميغان دوقة ساسكس أوقفت بث الحلقات الجديدة على المنصة خلال فترة الحداد الرسمية على الملكة إليزابيث.

وفي وقت سابق اليوم، قدم زوجها حفيد الملكة الأمير هاري تحية شخصية خاصة للملكة الراحلة وتحدث عن مدى اعتزازه بالأوقات التي قضاها مع جدته وتعهد بتشريف والده الملك تشارلز في منصبه الجديد.

وتخلى الأمير هاري وميغان عن أدوارهما الملكية الرسمية في 2020، وأصبحا منذ ذلك الحين على مسافة من العائلة، ووجها انتقادات لاذعة لقصر بكنجهام والمعاملة التي تلقياها.

وظهر هاري وميغان يوم السبت بشكل غير متوقع مع شقيقه الأكبر وليام وريث العرش وزوجته كيت في جولة بالقرب من قلعة وندسور، في مظهر للوحدة يشير إلى أن وفاة جدتهما يمكن أن تؤدي إلى تقارب بين الشقيقين.

والمدونة الصوتية (بودكاست) لميجان تسمى (أركتايبس) وتتضمن حتى الآن ضيوفا مثل المغنية الأمريكية ماريا كاري ولاعبة التنس سيرينا وليامز، ووفقا لوصف طبيعة هذه المدونة على سبوتيفاي فهي تناقش الأوصاف والمسميات التي تهدف لكبح النساء.

وقبل زواجها بالأمير هاري، كانت ميغان ماركل الممثلة الأمريكية من أبطال مسلسل (سوتس) التلفزيوني.