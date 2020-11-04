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ميغان ماركل تخرق التقاليد الملكيّة خلال الانتخابات الأميركية

منذ 8 ثواني
ميغان ماركل

ميغان ماركل

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نقل موقع “الدايلي ميل” البريطاني عن المتحدث باسم ميغان ماركل أن نشاط الدوقة السياسي “لن ينتهي بعد الانتخابات الأميركية لأنها تشعر أنّ “تشجيع الناس على المشاركة أمر مهم”.

وواجه دوق ودوقة ساسكس رد فعل عنيفاً على مدار الأشهر القليلة الماضية بسبب خرقهما التقاليد القديمة التي تدعو إلى بقاء أفراد العائلة المالكة محايدين سياسياً.

وقال متحدث باسمهما إنّ “المشاركة في العملية الديمقراطية هو جزء من كونك عضوًا نشطًا في المجتمع. لذا فإن تشجيع الناس على الانخراط في السياسة هو أمر مهم”.

ويتزامن ذلك مع كشف أحد المصادر أن ميغان شاركت في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 عن طريق البريد وهي متشوقة لمعرفة النتائج: “كانت ميغان متحمسة جدًا للإدلاء بصوتها”.

في حين أن الأمير هاري غير قادر على المشاركة في الانتخابات لأنه ليس مواطنًا أميركيًا.

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