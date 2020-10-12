ميغان ماركل تفصح عن تعرّضها لإساءات “مروعة”

أثناء ظهورها مع الأمير هاري على المدوّنة الصوتية “Teenager Therapy” لمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، تحدّثت دوقة ساكس ميغان ماركل عن تجربتها الخاصة في ما يتعلق بالإيذاء والإساءة عبر الانترنت.

وتوجهت ميغان في حديثها للمراهقين، قائلة: “إن لم تكن في المدرسة، فستجد نفسك تمضي معظم وقتك على مواقع التواصل الاجتماعي، إذاً ستكون أكثر عرضة للإساءة التي أعتقد الكثير من الناس يعانون منها”.

وتابعت: “نعم، إنها طريقة رائعة للتواصل، ولكن قد ينتهي بها الأمر أيضاً لتكون في مكان بعيد كل البعد من التواصل، وتجربتي الخاصة أكبر دليل على ذلك”.

في عام 2019، تبيّن أنّ ميغان ماركل كانت أكثر شخص مستهدف بين الإناث والذكور في العالم بأسره، فما تعرّضت إليه من أخبار كاذبة وإساءات كان صعباً للغاية، لكنها، برغم كل شيء، اختارت أن تبتعد من السلبية التي تلاحقها وتركز على الجانب المتفائل، وفق ما ورد في موقع “ميرور”.

من جهته، أثنى الأمير هاري على أهمية تناول المواضيع والتجارب الخاصة بالصحة العقلية لتصبح طبيعية ومتداولة أكثر في المجتمعات.