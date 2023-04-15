ميكل أرتيتا: آرون رامسديل تحسن "بشكل استثنائي"

قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إن الحارس آرون رامسديل تحسن “بشكل استثنائي” مع النادي اللندني بعدما تعرض للهبوط مرتين مع فريقين مختلفين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقبل الانتقال إلى أرسنال في أغسطس\آب 2021، هبط رامسديل من دوري الأضواء مع فريقي بورنموث وشيفيلد يونايتد.

وشارك الحارس البالغ عمره 24 عاما بشكل مؤثر في تنافس أرسنال على اللقب هذا الموسم، وأنقذ عدة فرص خطيرة خلال التعادل 2-2 مع ليفربول في أنفيلد في الجولة السابقة.

وقال أرتيتا للصحفيين أمس الجمعة 14\4\2023 “إنه يؤدي بشكل جيد جدا ومن المرجح أن يكون ذلك على عكس التوقعات، لأنه عند النظر إلى ماضيه، ومن أين جاء، فهو قد هبط مرتين، وكان من الصعب تخيل ذلك”.

وأضاف “لكن تابعنا أنه يملك الشخصية والكاريزما للعب لنادينا، ولديه الإمكانات المطلوبة للتجانس مع أسلوب لعبنا”.

وتابع “عند النظر إلى تطوره في آخر موسمين، أعتقد أنه فعل ذلك بشكل استثنائي”.

وأكد أرتيتا أن أرسنال حاول حماية رامسديل عندما تعرض لإساءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عند انضمامه، حيث واجه العديد من الانتقادات قبل حتى أن يخوض مباراته الأولى مع أرسنال.

وقال مدرب أرسنال “كان الأمر صعبا، وكان يحتاج إلى الدعم، ونحن حافظنا عليه، لكنه كان جاهزا للتعامل مع ذلك”.

ويلعب أرسنال، الذي يتصدر الدوري بفارق ست نقاط، في ضيافة وست هام يونايتد غدا الأحد 16\4\2023.