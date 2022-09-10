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ميلان يتلقّى ضربة جديدة قبل مواجهة سامبدوريا

منذ 26 دقيقة
شعار نادي ميلان

شعار نادي ميلان

موقع kooora
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تلقّى نادي ميلان ضربة جديدة قبل مواجهة سامبدوريا، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن البلجيكي ديفوك أوريجي، مهاجم ميلان، تعرّض لإجهاد عضلي في فخذه الأيسر، لذا استبعده المدرب ستيفانو بيولي من قائمة الفريق في مباراة سامبدوريا.

ويعاني ميلان هجوميًا بسبب عدم تعافي أنتي ريبيتش من الإصابة، وغياب زلاتان إبراهيموفيتش حتى شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

كما شارك أوليفييه جيرو أساسيا في المباريات الأخيرة لميلان بالدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، وكان بيولي يخطط لمنحه بعض الراحة خلال مواجهة سامبدوريا والدفع بأوريجي أساسيا.

وكشف الموقع الإيطالي أن تواجد أوريجي أيضا خلال مواجهة دينامو زغرب، الأربعاء المقبل، بدوري الأبطال لا يزال أيضا موضع شك.

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