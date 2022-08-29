الأثنين 2 صفر 1444 ﻫ - 29 أغسطس 2022 |
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ميلان يتهيّأ للتعاقد مع آستر فرانكس

منذ 13 دقيقة
شعار نادي ميلان

شعار نادي ميلان

موقع kooora
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أصبح نادي ميلان الإيطالي، على أعتاب التعاقد مع لاعب بلجيكي في خط الوسط، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويبحث ميلان عن لاعب وسط جديد منذ بداية الميركاتو الصيفي، لتعويض رحيل الإيفواري “فرانك كيسي” إلى برشلونة.

في هذا السياق، كتب “فابريزيو رومانو”، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه في موقع التواصل تويتر: “ميلان واثق من التوقيع مع البلجيكي آستر فرانكس، لاعب وسط فولفسبورج، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء”.

وأشار رومانو الى أنّ “المحادثات متقدمة الآن بين ميلان وفولفسبورغ، وأن الناديين وصلا إلى المراحل النهائية، ويمكن إتمام الصفقة بعرض رسمي في وقت لاحق من اليوم”.

وختم أنّ “هناك مناقشات حول قيمة بند الشراء، حيث عرض ميلان 11.5 مليون يورو، بينما يريد فولفسبورغ الحصول على 13 مليون يورو”.

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