الجمعة 30 ذو الحجة 1443 ﻫ - 29 يوليو 2022 |
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ميلان يتوصّل لاتفاق بشأن ضمّ دي بروين الجديد

منذ 30 دقيقة
دي بروين الجديد

دي بروين الجديد

موقع kooora
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أشارت تقارير صحفية الى توصل ميلان إلى اتفاق بشأن ضم “شارل دي كيتيلياري”، نجم كلوب بروج البلجيكي، الشهير باسم “دي بروين الجديد”.

ووفق موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فمن المنتظر أن يجري دي كيتيلياري الكشف الطبي نهاية الأسبوع، لحسم صفقة تصل قيمتها إلى 35 مليون يورو.

وسيدفع ميلان 32 مليون يورو كمبلغ أساسي لإتمام الصفقة، إلى جانب 3 ملايين يورو متغيرات، كما سيدفع 15% من قيمة أي صفقة مستقبلية للاعب.

وأراد كلوب بروج الحصول على 20% من أي بيع مستقبلي للاعب، إلا أن الاتفاق بقي عند 15%.

كما وافق الدولي البلجيكي على الشروط الخاصة بانتقاله، حيث يستعد للتوقيع على عقد لـ5 أعوام مقابل الحصول على 2,2 مليون يورو في الموسم.

ولم يتدرب دي كيتيلياري مع كلوب بروج في الأيام الماضية، حيث يخشى التعرض لإصابة تهدد انتقاله.

ومن المنتظر أن يصل اللاعب البالغ 21 عاما إلى ميلانو السبت 30 تموز لإجراء الكشف الطبي.

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