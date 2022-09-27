ميلان يرفض عرض سان جيرمان

أشار تقرير صحفي إيطالي الى أن باريس سان جيرمان حاول التعاقد مع الفرنسي “ثيو هيرنانديز”، ظهير ميلان، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وقال “باولو مالديني”، المدير التقني لميلان، في حوار أجراه مؤخرا مع صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، إن العديد من اللاعبين في الروسونيري، ومن بينهم ثيو، حصلوا على عروض لكن النادي رفضها.

وحسب موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإنّ سان جيرمان من تقدم بأكبر عرض للتعاقد مع ثيو في الصيف الماضي، لكنّ ميلان رفض على الفور.

يُذكر أن ثيو هيرنانديز جدد عقده مع ميلان في الموسم الماضي حتى صيف 2026، مع زيادة راتبه السنوي لأكثر من الضعف.

وشارك الظهير الفرنسي هذا الموسم في 9 مباريات، حيث أحرز هدفًا واحدًا وقدم تمريرتين حاسمتين في مختلف البطولات.