الأثنين 3 محرم 1444 ﻫ - 1 أغسطس 2022 |
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ميلان يستعد لإبرام الصفقة المنتظرة

منذ 15 دقيقة
موقع kooora
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يستعد نادي ميلان للإعلان عن صفقة بارزة في خط الهجوم خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وظل مسؤولو الروسونيري يتفاوضون لمدة تقترب من شهرين، للتعاقد مع البلجيكي “شارل دي كيتيلياري”، صانع ألعاب كلوب بروج.

وحسب موقع “توتو ميركاتو ويب” الإيطالي، سيصل دي كيتيلياري ميلانو، الاثنين، من أجل إجراء الكشف الطبي وتوقيع عقود انتقاله إلى الروسونيري.

في السياق، لفت الموقع الإيطالي إلى أن صانع الألعاب البلجيكي سيبدأ التدريبات مع ميلان، الثلاثاء 2 آب، وقد يشارك في ودية فيتشينزا، يوم 6 من الشهر الجاري.

وسيدفع ميلان 32 مليون يورو لحسم الصفقة، إلى جانب متغيرات تبلغ 3 ملايين يورو، و15% من قيمة أي صفقة بيع مستقبلية للاعب.

ويلقب دي كيتيلياري في بلجيكا بـ”دي بروين الجديد”، بسبب التشابه مع نجم مانشستر سيتي في الجنسية والمركز.

هذا وعانى ميلان في مركز صانع الألعاب منذ رحيل التركي “هاكان تشالهانوجلو” إلى إنتر في الصيف الماضي، وعدم تعويضه بأي لاعب آخر.

وأحرز دي كيتيلياري 18 هدفًا مع كلوب بروج في 78 مباراة بالدوري البلجيكي، وظهر لأول مرة مع منتخب بلجيكا في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

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