ميلان يسعى إلى تجديد عقد نجمه البرتغالي

تحدّث تقرير صحفي إيطالي عن آخر المستجدات بشأن تجديد عقد نجم ميلان، الذي ربطته أنباء سابقة بالانتقال لتشيلسي.

وينتهي عقد البرتغالي “رافائيل لياو” (23 عامًا) مع ميلان، في صيف 2024، وسط اهتمام قوي من عمالقة أوروبا بضمه.

ووفق صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن الشهر المقبل سيكون حاسمًا في ملف تجديد عقد لياو مع ميلان، حيث يستعد الطرفان لفتح جولة جديدة من المحادثات في الأيام المقبلة.

وأضافت الصحيفة، أن باولو مالديني، المدير التقني لميلان، كان واضحًا عندما تحدث لوسائل الإعلام قبل خسارة تشيلسي، وقال إن النادي أراد تجديد عقد لياو قبل بطولة كأس العالم المقبلة.

وستكون آخر مباراة لميلان قبل المونديال، ضد فيورنتينا في 13 تشرين الثاني، والأمل هو أن يتم الاتفاق على عقد جديد بحلول ذلك الوقت.

وأضافت الصحيفة أن ميلان سيفتتح جولة جديدة من المحادثات مع الوفد المرافق للياو في الأيام المقبلة.