ميلان يصعد للمركز الثاني بعد تعادله مع ليتشي

أحرز رافائيل لياو ودافيدي كالابريا هدفين في الشوط الأول ليعوض ميلان حامل اللقب تأخره بثنائية إلى تعادل 2-2 مع مضيفه ليتشي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.

وصعق ليتشي منافسه بانتزاع التقدم بعد ثلاث دقائق من البداية عندما وضع تيو هرنانديز الكرة داخل مرمى فريقه بعد خطأ من زميله بيير كالولو.

وعزز صاحب الأرض من تفوقه في الدقيقة 23 إذ حول المدافع فيدريكو باسكيروتو تمريرة مورتن يولماند العرضية بضربة رأس داخل الشباك.

وقلص ميلان الفارق بعد الاستراحة عندما تابع لياو كرة مرتدة من الحارس فلاديميرو فالكوني.

وأدرك كالابريا التعادل بضربة رأس في الدقيقة 70.

ورفع ميلان رصيده إلى 38 نقطة من 18 مباراة وقفز إلى المركز الثاني متقدما بنقطة واحدة عن يوفنتوس الذي تلقى خسارة ثقيلة 5-1 أمام المتصدر نابولي الذي يملك 47 نقطة أمس الجمعة.