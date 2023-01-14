السبت 21 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 14 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميلان يصعد للمركز الثاني بعد تعادله مع ليتشي

منذ 6 دقائق
من مباراة ميلان وليتشي

من مباراة ميلان وليتشي

A A A
طباعة المقال

أحرز رافائيل لياو ودافيدي كالابريا هدفين في الشوط الأول ليعوض ميلان حامل اللقب تأخره بثنائية إلى تعادل 2-2 مع مضيفه ليتشي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.

وصعق ليتشي منافسه بانتزاع التقدم بعد ثلاث دقائق من البداية عندما وضع تيو هرنانديز الكرة داخل مرمى فريقه بعد خطأ من زميله بيير كالولو.

وعزز صاحب الأرض من تفوقه في الدقيقة 23 إذ حول المدافع فيدريكو باسكيروتو تمريرة مورتن يولماند العرضية بضربة رأس داخل الشباك.

وقلص ميلان الفارق بعد الاستراحة عندما تابع لياو كرة مرتدة من الحارس فلاديميرو فالكوني.

وأدرك كالابريا التعادل بضربة رأس في الدقيقة 70.

ورفع ميلان رصيده إلى 38 نقطة من 18 مباراة وقفز إلى المركز الثاني متقدما بنقطة واحدة عن يوفنتوس الذي تلقى خسارة ثقيلة 5-1 أمام المتصدر نابولي الذي يملك 47 نقطة أمس الجمعة.

    المزيد من منوعات

    كريم بنزيما
    بنزيما يكشف سبب عدم التقاطه صورة مع رونالدو
    مقبرة فرعونية- أرشيفية
    اكتشاف أثري جديد بمنطقة الوديان في مصر
    ليونيل ميسي
    فريق سعودي جديد يجهز عرضا فلكيا لضم ميسي

    الأكثر قراءة

    عناصر من حزب الله
    بالصور.. مقتل قيادي كبير في حزب الله!
    الجيش اللبناني
    الجيش يطلق النار على طائرة درون تابعة للعدو الإسرائيلي
    محامي ويليام نون رالف طنوس
    محامي ويليام نون: يريدون إحضار بو صعب لإخلاء سبيل نون