الأربعاء 11 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 4 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميلان يفوز 2-1 على سالرنيتانا مع عودة الدوري الإيطالي

منذ 26 دقيقة
لاعبو نادي ميلان

لاعبو نادي ميلان

A A A
طباعة المقال

سجل ساندرو تونالي هدفا وصنع آخر ليقود ميلان للفوز 2-1 على مضيفه سالرنيتانا (الأربعاء 4-1-2023) مع عودة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد توقف دام سبعة أسابيع بسبب كأس العالم وعيد الميلاد.

وهز رفائيل لياو وتونالي الشباك في الشوط الأول ليرتفع رصيد ميلان صاحب المركز الثاني إلى 36 نقطة متأخرا بخمس نقاط عن نابولي المتصدر والذي سيلعب لاحقا ضد إنتر.

تقدم لياو لميلان في الدقيقة العاشرة بعدما تلقى تمريرة ذكية من لاعب الوسط تونالي وتجاوز الحارس جييرمو أوتشوا ووضع الكرة في المرمى بشكل رائع.

وسدد المهاجم أوليفييه جيرو ضربة رأس بعيدا لكن الفريق الزائر لم يتأثر بذلك حيث ضاعف تونالي النتيجة في غضون خمس دقائق بتسديدة بعيدة المدى.

وهز براهيم دياز، الذي اقترب مرتين من التسجيل في الشوط الأول، الشباك بعد ساعة من اللعب تقريبا لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل.

وكان بوسع ميلان إضافة المزيد من الأهداف لكن الفريق أهدر عدة فرص بمن فيهم جيرو.

وسجل لاعب سالرنيتانا البديل فيديريكو بوناتسولي هدف العزاء لصاحب الضيافة في الدقيقة 83 بعد أن خدع الحارس.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

رونالدو وأسرته
"كم كنا جميلين".. هل توتّرت العلاقة بين رونالدو وجورجينا؟
باندا
بعد فشلها في التكاثر.. اسكتلندا تعيد زوج باندا للصين
سيدرس التلاميذ في بريطانيا الرياضيات حتى سن 18 عامًا
خطّة مرتقبة.. تلاميذ بريطانيا ملزمون بدراسة الرياضيات حتّى 18 عامًا

الأكثر قراءة

معارض السيارات
هكذا أصبحت رسوم السيّارات الجمركية: "مليار… وأكتر"
بول جيمس ضد بلاتيني في المونديال.. والجانب الآخر في شوارع لندن
قصة مأساوية.. نجم كأس العالم "مشرد بلا مأوى" في شوارع لندن
شيرين وحسام حبيب
جهاز أمنيّ لبنانيّ يستدعي شيرين.. فما صحّة مداهمة الفندق الذي تُقيم فيه؟