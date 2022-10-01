ميلان يهزم إمبولي 3-1 بعد إثارة وجنون في الوقت بدل الضائع

فاز ميلان 3-1 على إمبولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما سجل الفريقان ثلاثة أهداف في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني (السبت 1-10-2022).

وبدأ ميلان المباراة بقوة وكان يأمل في حسم المواجهة بشكل مبكر وواصل الضغط دون أن يهز الشباك في الشوط الأول بفضل تألق الحارس جوليلمو فيكاريو وليس بسبب قلة الفرص.

وامتلك رافائيل لياو الفرصة وكان بوسعه منح التقدم بهدف لميلان بعد مرور تسع دقائق عن طريق تسديدة منخفضة قوية من داخل المنطقة، لكن الحارس فيكاريو تألق وأنقذ الكرة بقدميه.

وتعرض فريق المدرب ستيفانو بيولي لضربة عندما خرج أليكسيس سالميكرز مصابا في الدقيقة 33. وبعد ثلاث دقائق خرج الظهير الأيمن دافيدي كالابريا محمولا على محفة بسبب كدمة قوية. وخرج أيضا المدافع سيمون كير مصابا في الدقيقة 73.

وقال بيولي لشبكة سكاي سبورت إيطاليا “يعاني كالابريا وكير من إصابتين عضليتين، وتبدو إصابة كالابريا أخطر. يبدو أن سالميكرز يعاني من إصابة في أربطة الركبة وسنرى نتيجة الفحوص”.

وأضاف “تحدث الإصابات على مدار الموسم، لكني محظوظ بامتلاك مجموعة كبيرة من اللاعبين الموهوبين الذين يتمتعون جميعا بالسلوك الصحيح ويشعرون أنهم ضمن المشروع”.

وافتتح أنتي ريبيتش التسجيل بعدما قابل تمريرة رائعة من لياو وهز الشباك بقوة من مدى قريب في الدقيقة 79.

وأدرك نديم بايرامي التعادل لإمبولي في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع من ركلة حرة، وسط سعادة صاخبة من مشجعي أصحاب الأرض في ظل اعتقادهم أن الفريق قد انتزع نقطة التعادل.

لكن فودي بالو-توري قلب الأمور بعد دقيقتين حيث وضع الكرة برأسه داخل مرمى فيكاريو بعد تمريرة بالرأس من رادي كرونيتش.

واختتم لياو الليلة بتسجيل الهدف الثالث لميلان في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع عن طريق تسديدة من فوق فيكاريو.

وقال بيولي “كانت مباراة غريبة ومثيرة وكان يجب أن نسجل بشكل مبكر. تراجعنا بعد الإصابات ثم عدنا إلى الطريق الصحيح. تحقق الفوز بفضل الرغبة والروح”.

وأصبح رصيد ميلان 17 نقطة من ثماني مباريات ويحتل المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن نابولي المتصدر، بينما يأتي إمبولي في المركز 14 برصيد سبع نقاط.

وسيلعب ميلان في ضيافة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.