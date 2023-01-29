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ميلان يواصل نزيف النقاط بخسارته أمام ساسولو

منذ 3 دقائق
فريق ميلان- رويترز

فريق ميلان- رويترز

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نمني ميلان بهزيمة ثقيلة بنتيجة 5-2 أمام ساسولو المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الأحد، ليتعرض لخسارته الرابعة في خمس مباريات ويزداد الضغط على المدرب ستيفانو بيولي.

ويحتل حامل اللقب المركز الرابع في الدوري برصيد 38 نقطة، ومتقدما بنقطة واحدة على لاتسيو وروما. ويأتي ساسولو بالمركز 16.

وسجل ساسولو الهدف الأول على عكس سير اللعب بعد مرور 19 دقيقة عندما أرسل دومينيكو بيراردي كرة عرضية حولها جريجوري ديفريل إلى داخل الشباك.

وأضاف دافيدي فراتيسي الهدف الثاني بعد دقيقتين بتسديدة منخفضة قوية داخل الشباك.

وقلص أوليفييه جيرو الفارق لميلان في الدقيقة 24 بعد ركلة ركنية نفذها دافيدي كالابريا، لكن بيراردي أعاد فارق الهدفين لساسولو.

واستمرت معاناة ميلان في الشوط الثاني، عندما نفذ أرمون لورينت لاعب ساسولو ركلة جزاء بنجاح بعد الاستراحة بدقيقتين ثم سجل ماتيوس هنريكي الهدف الخامس قبل 11 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

وسجل ديفوك أوريجي الهدف الثاني لميلان بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 81.

    المصدر :
  • رويترز

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