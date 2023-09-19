ميمي جمال تتعاقد على الجزء الثاني من مسلسل "كامل العدد"

تعاقدت مؤخراً الفنانة ميمي جمال على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل “كامل العدد” بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة.

يتكون مسلسل “كامل العدد” من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد لدينا الشربيني بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

وكان أخر ظهور للفنانة ميمي جمال في مسلسل “سفاح الجيزة” بطولة أحمد فهمي، والذي حصد نجاحاً كبيراً أثناء عرضة عبر أحدى المنصات.

ويضم العمل عدداً كبيراً من النجوم أبرزهم أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمره، صلاح عبد الله، حنان يوسف، وعدداً آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه في إطار من الجريمة والتشويق، ويرتكب فهمي عدد من الجرائم الغامضة.