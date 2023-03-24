مينا مسعود لصوت بيروت: أتحضر للجزء الثاني من فيلم "علاء الدين" في هوليوود

استطاع الممثل المصري الأصل مينا مسعود أن يصل إلى العالمية من خلال قيامه ببطولة الفيلم العالمي “علاء الدين” الذي حقق نجاحا كبيرا جدا وها هو يستعد لتصوير الجزء الثاني منه.

كما يبدأ قريبا بفيلم جديد ويؤكد مينا مسعود لـ “صوت بيروت إنترناشونال” ، أن سبب حماسه لخوض تجربة فيلم Giant، يرجع إلى أنه يرى الملاكم نسيم حميد أعظم ملاكم شمال إفريقي وعربي في كل العصور، إذا يقول: “كان نسيم حميد واحد من أكثر الملاكمين تميزًا في تاريخ رياضة الملاكمة، ليس بسبب سجله المذهل فحسب، لكن أيضًا بسبب أسلوبه، فكان شرفًا كبيرًا بالنسبة لي أن أوثق قصة حياته من خلال السينما”.

ويضيف “تجسيد شخصية مثل الملاكم نسيم حميد يتطلب مجهودًا كبيرًا، وتحضيرات خاصة من الممثل، وهذا ما كشفه مينا مسعود خلال استعداده لفيلم Giant، إذا يقول: “لقد كنت أتدرب على الملاكمة منذ 5 سنوات وحتى الآن، ولكن في شخصية الملاكم نسيم حميد أحتاج تدريبًا مختلفًا لأنه كان أعسرًا، لذا كان عليّ أن أتدرب في موقف معاكس حتى اعتدت عليه”.

ويضيف: “كان التدريب باليد المعاكسة يمثّل لي تحديًا كبيرًا، فهذه الشخصية لم تكن سهلة في الاستعداد لها، بالإضافة إلى أن ألعابه البهلوانية في الحلبة كانت صعبة جدًا، إضافة إلى لهجته من منطقة في إنجلترا، وبالتالى فهي تختلف عن لهجتي تمامًا، إذ أنني أتحدث الأمريكية”.

بجانب فيلم Giant يستعد مينا مسعود لعدد من الأعمال الفنية الجديدة خلال الفترة المقبلة، حيث قال إنه يستعد لمسلسل Evolving vegan، وهو عبارة عن عدة حلقات، كل منها في بلد مختلفة وتتحدث عن أكلات مختلفة، وسيتم إذاعة أولى حلقات المسلسل نهاية شهر آذار الجاري. بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان مينا مسعود، من خلال فيلمه” علاء الدين”، الذي تخطت إيراداته حاجز المليار دولار، يستعد لتقديم جزء ثان، إذ يقول: “فريق فيلم علاء الدين يعمل حاليًا على النص ويحاول ابتكار قصة جديدة يتعلق بها الجمهور، وتحقق نجاحًا مبهرًا كما حدث في الجزء الأول”.

وعن تأثير السينما المصرية عليه كفنان، أشار مينا مسعود إلى إنه نشأ وهو يشاهد السينما والتلفزيون المصري قبل مشاهدة محتوى هوليوود، حيث يقول: “شاهدنا السينما المصرية وكنت أتحدث العربية في المنزل وتناولت الطعام المصري، لذلك أثّر ذلك على ذوقي الفني بشكل كبير”.

ويضيف: “أعتقد أن لدينا إنتاجات فنية وممثلين يتمتعون بالحيوية والأصالة والصدق والجمال في مصر، والقضية هي أن باقي العالم لا يستطيع الوصول إلى هذا المحتوى بعدة طرق، نحن بحاجة إلى المزيد من المحتوى الخاص بنا حتى يكون الوصول إليه متاحًا ومرتبطًا بالعالم الغربي، وهذا ما أعمل عليه الآن”.

وعن تجربته المصرية، من خلال فيلم “في عز الظهر”، قال: “لطالما أردت أن أكون جزءًا من السينما المصرية، وأن أظهر للعالم أنني لست ممثلاً مصريًا فقط من خلال الخلفية ولكن أيضًا من خلال الممارسة، فأنا أريد أن أعمل في هوليوود ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.