مي سليم: اتمنى تقديم دويتو مع شقيقتي ميس حمدان

قالت النجمة مي سليم في تصريحات لـ”اليوم السابع” إنها تتمنى خلال الفترة المقبلة تقديم أغنية خاصة للأطفال وهذا ما تسعى إليه خصوصًا بعد غياب تلك الأغاني عن الساحة، كما تمنت تقديم دويتو يجمعها بشقيقتها النجمة ميس حمدان أيضًا.

وطرحت مؤخرًا النجمة مي سليم أحدث أغانيها التي تحمل اسم “إحنا كبنات” كلمات محمد مصطفى ملك ألحان محمود أنور توزيع محمد مجدي، وهى أغنية موجهة للبنات وتناقش نظرة المرأة للرجل، قامت بتسجيلها منذ ما يقرب من شهر فى أحد استوديوهات الصوت.

وكانت آخر أغاني مي سليم “أعلنت الحرب” من كلمات سلمى رشيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع أحمد عبد السلام، فيما آخر ألبوماتها بعنوان ألبوم “ولا كلمة” الذى طرحته فى عام 2016، وضم 10 أغانٍ.

وفى سياق آخر، تواصل مى سليم تصوير دورها في فيلم “التاروت” الذى بدأت مشاهدها فيه الأسبوع الماضى، وتجسد مي خلال الأحداث شخصية “ريهام” التي تعمل كمقدمة برامج طبخ، وصديقة للثنائي سمية الخشاب ورانيا يوسف منذ الطفولة.