مي سليم تجسد دور مقدمة برامج طبخ في فيلم "التاروت"

بدأت الفنانة مى سليم تصوير دورها في فيلم “التاروت” الذى انطلق تصوير أول مشاهده الشهر الماضى، وتم استئنافه هذا الأسبوع، حيث التحقت مى سليم بأسرة العمل مؤخراً، وتجسد خلال الأحداث شخصية “ريهام” التي تعمل كمقدمة برامج طبخ، وصديقة للثنائي سمية الخشاب ورانيا يوسف منذ الطفولة.

فيلم “التاروت” بطولة سمية الخشاب، ورانيا يوسف، مى سليم، ومحمد عز، عبد العزيز مخيون، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيي، وتدور أحداث الفيلم في اطار تشويقى مثير حول 3 بنات حصلت لهن حادثة ونشوف مدى تأثير الحادثة في حياتهن.

وكان آخر أعمال مى سليم في السينما فيلم “200 جنيه” الذى عرض العام الماضى، وهو تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين وشارك في بطولته إسعاد يونس، هانى رمزى، ليلى علوى، غادة عادل، خالد الصاوى، أحمد رزق، أحمد آدم، أحمد السعدنى، مى سليم، ملك قورة، أحمد السعدنى، دينا فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد السقا.

وقدمت مى سليم في شهر رمضان الماضى مسلسل “دنيا تانية” مع ليلى علوى، مجدى كامل، فراس سعيد، وفاء صادق، أشرف زكى، أحمد عزمى، نورهان، ولاء الشريف، سمر جابر، ليلى عز العرب، ايمان السيد، عبد الرحيم حسن، أحمد جمال سعيد، رشا أمين، أمير شاهين، محمد رضوان، أحمد فهيم، إسماعيل شرف، أيمن عزب، شيماء الصياد، وتأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عبد العال.