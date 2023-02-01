مي كساب لصوت بيروت إنترناشونال: محمد رمضان صاحب موهبة فنية كبيرة

مي كساب فنانة مصرية جمعت بين الغناء والتمثيل ونجحت في المجالين. قدمت خلال مسيرتها العديد من الأعمال الفنية الناجحة. سيشاهدها الجمهور العربي في رمضان المقبل بمسلسل “جعفر العمدة” الى جانب محمد رمضان وزينة وايمان العاصي ومنة فضالي ومجموعة كبيرة من النجوم تحت إشراف المخرج محمد سامي.

وعن دورها في هذا العمل تقول مي كساب لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: “أجسد خلال الأحداث، شخصية “ثريا” الزوجة الأولى لـ”جعفر العمدة” وهي الشخصية التي يُؤديها محمد رمضان، ونعيش في حي السيدة زينب بالقاهرة، فيما يتعرض ابننا للخطف في الحلقات الأولى، لنبحث عنه فترة طويلة، وذلك في إطار من الإثارة والتشويق.

وكشفت مي كساب، “عن كواليس ترشيحها للمُشاركة في مسلسل “العمدة” أنها تلقت اتصالاً من المخرج محمد سامي، في بدايات كتابته للعمل، “أخبرني أنه يكتب شخصية ضمن الأحداث، ولا يرى غيري لتجسيدها”. وقالت “تحمست للمُشاركة في المسلسل قبل قراءة الشخصية المُرشحة لتجسيدها، وفور اطلاعي على السيناريو كاملاً تمسكت بالمشروع”، متابعة أنّ “المسلسل مكتوب بحرفية شديدة، ولكل شخصية رئيسية داخل العمل مساحة كبيرة ضمن الأحداث”.

وأكدت أن حماسها لمسلسل “العمدة” دفعها لتأجيل خطوة البطولة المطلقة في الدراما، إلى موسم رمضان 2024، لافتة إلى أنها مُتعاقدة مع المنتجة مها سليم منذ فترة على تقديم مسلسل من بطولتها مكوّن من 15 حلقة. وأبدت ، سعادتها لتعاونها مع محمد رمضان، في مسلسل “العمدة”، واصفة إياه بقولها: “صاحب موهبة فنية كبيرة، ويثق من نفسه وموهبته، لذلك لم يتخوف من حجم مساحة الـ4 ممثلات الأخريات اللواتي يُشاركن في البطولة”.

وأضافت أنّ “المسلسل جرى الإعداد له جيداً، والأمور كلها مدروسة قبل التصوير بوقتٍ كافي، لذلك تنفيذه قائم بشكلٍ هادئ وسريع”، لافتة إلى أنّ “كواليس التصوير تُسيطر عليها أجواء وروح جميلة بين كل الفنانات، بخاصة زينة، وإيمان العاصي ومنة فضالي، اللواتي يُجسدن أدوار الزوجات الأخريات لمحمد رمضان، فكل دور يُعتبر مؤثر ورئيسي وله مشاهد مهمة للغاية”.

وكشفت مي كساب، عن تقديم أغنية بصوتها، ضمن أحداث المسلسل، “الأغنية ليست لها علاقة بتتر البداية والنهاية الذي سيكون بصوت أحمد سعد، بينما أغنيتي ستُعبر عن حالة درامية خاصة بالشخصية التي أجسدها”.

وعن مسلسل ” اللعبة”، أشارت إلى أنها لازالت تواصل تصوير مشاهدها في “اللعبة 4″، المُقرر عرضه عبر منصة “شاهد” خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، مؤكدة أنّ “الجزء الجديد يحمل العديد من المفاجآت على مستوى الأحداث وضيوف الشرف”.

وأكدت أنّ ردود فعل الجمهور، حول الأجزاء الـ3 من المسلسل، كان دافعاً قوياً لها للمُشاركة في الجزء الجديد، حيث أرجعت أسباب ارتباط الجمهور بهذا العمل، إلى “الانسجام والكيمياء الفنية الشديدة التي تربط طاقم العمل ببعضهم البعض، في أجواء تُشبه الأسرة الواحدة”.

مسلسل “اللعبة” من بطولة هشام ماجد، وشيكو، وميرنا جميل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وهو من تأليف أحمد سعد والي.