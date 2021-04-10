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"مُغسلة الموتى"..غادة عبد الرازق تكشف عن شخصيتها في مسلسل لحم غزال

10 - أبريل - 2021
غادة عبدالرازق

غادة عبدالرازق

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كشفت الفنانة المصرية، غادة عبدالرازق، عن الشخصية التي تتمنى تجسيدها، معتبرة أنها ستكون أصعب من شخصية “الجزارة” التي تلعبها في مسلسل “لحم غزال”.

وقالت غادة عبد الرازق، خلال لقائها برنامج “ليلة الخميس”، المعروض عبر MBC مصر، إن “شخصية “مُغسلة الموتي” تؤدي مهنة تراها صعبة للغاية وأن من يعمل بها عليه أن يكون شخصا قويا ومتماسكا”.

وقالت غادة إنها “تقدم 5 شخصيات في مسلسل الجديد “لحم غزال”، وأرادت أن تطل على جمهورها بأكثر من شخصية وأكثر من إطلالة”.

وتطرقت الفنانة المصرية، في حديثها عن رغبتها في التعاون مع الفنانة يسرا والزعيم عادل إمام، قائلة: “نفسي أمثل مع يسرا واشتغل مع عادل إمام ولو مشهد واحد”.

وتنتظر غادة عبدالرازق عرض مسلسل “لحم غزال”، في الموسم الرمضاني المقبل، وهو من بطولة شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، أحمد خليل، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، شريف دسوقي، خالد محمود ووليد فواز، من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

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