نائب رئيس شركة سامسونغ يحصل على عفو خاص

أصدر رئيس كوريا الجنوبية “يون سوك يول” عفوًا عن نائب رئيس شركة سامسونغ للإلكترونيات “جاي واي. لي” الجمعة 12 آب، وقالت وزارة العدل إنهم في حاجة له للتغلب على “الأزمة الاقتصادية المحلية”.

قرار العفو رمزي إلى حد كبير، إذ أنهى “لي” بالفعل فترة الإفراج المشروط بعدما قضى 18 شهرا في السجن بتهمة رشوة تتعلق بفترة عمله في مركز قيادي، في أكبر شركة عالمية لصناعة الهواتف الذكية وشرائح الذاكرة.

غير أنّ محللين قالوا إن هذا ينبغي أن يعني أن “لي” سيكون قادرًا على القيام بأنشطة تجارية بقدر أكبر من الحرية، وربما يكون مؤشرًا على بعض التنقلات الكبيرة في سامسونغ.

وقال وزير العدل “هان دونج هون”، في إفادة صحفية،: “مع الحاجة الملحة للتغلب على الأزمة الاقتصادية المحلية، اخترنا بعناية القادة الاقتصاديين الذين يقودون محرك النمو الوطني من خلال الاستثمار التكنولوجي النشط وخلق فرص العمل ليتم العفو عنهم”.

الى ذلك، أصدر الرئيس عفوًا أيضا عن “شين دونج بين” رئيس لوت جروب الذي كان يقضي حكمًا بالسجن لمدة عامين ونصف العام بتهم رشوة.

ولم تعلّق سامسونغ على الأمر حتى الآن.

وقالت لوت جروب في بيان: “نشكر الحكومة والشعب بصدق لقرارهما منح العفو، وسيواصل الرئيس “شين دونج بين” والعاملون في لوت المساهمة في تخطي الأزمة العالمية المعقدة”.